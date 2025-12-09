HER2癌變有望攻克 多癌治療出現新契機
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導
圖：抗體藥物複合體精準攻擊帶有HER2表現的癌細胞。（示意圖，由Gemini大語言模型製作）／新竹臺大醫院提供
隨著精準醫療的發展，癌症治療逐漸從「依腫瘤原發器官」為導向的傳統模式，轉為「依腫瘤基因或蛋白異常」的個人化治療。新竹臺大分院腫瘤醫學部吳宗哲醫師指出，這種新觀念被稱為「不定腫瘤類型治療（Tumor-agnostic therapy）」，也就是治療重點不再侷限於乳癌或肺癌等癌別，而是針對腫瘤中是否具有特定分子標記進行治療。
目前已有多種分子標記與對應藥物符合「不定腫瘤類型治療」的概念，並獲得國內外主管機關核准為標準治療。其中，HER2為最新被納入的分子標記。HER2是一種在部分癌細胞表面大量表現的蛋白，與癌細胞快速生長有關，病理科醫師可透過免疫組織化學染色檢測其表現程度。過去主要應用於乳癌與胃癌病人，當檢測結果顯示HER2陽性（過度表現）時，可使用相應的標靶藥物治療。
新竹臺大分院腫瘤醫學部吳宗哲醫師指出，近年出現的一種新型藥物「抗體藥物複合體」徹底改變了HER2癌症治療的格局。它猶如「導彈鎖定目標」，抗體能精準攜帶化療藥物攻擊HER2陽性的癌細胞。這類藥物最初用於乳癌，之後拓展至胃癌、肺癌。最新突破是獲得「不定腫瘤類型治療」核准：只要腫瘤HER2檢測達三價（3+），不論癌症發生於哪個器官，都有機會受惠於此治療。
根據大型跨國臨床試驗，研究對象包括婦科腫瘤、膽道癌、泌尿道癌、頭頸癌等HER2高度表現病人。結果顯示，超過三分之一的病人在治療後腫瘤體積明顯縮小；若聚焦於HER2三價（3+）族群，更有超過六成的病人腫瘤明顯縮小，且緩解效果可持續超過20個月。這些數據證實，抗體藥物複合體不僅對乳癌與胃癌有效，也為其他過去缺乏治療選項的癌別帶來新希望。
對癌症病友的意義
對病人來說，一旦檢測到HER2高度表現，就可能開啟全新的治療契機。這讓原本治療選擇有限的病人，如膽道癌、泌尿道癌或子宮癌病人，也有機會受惠。癌症病人除了了解癌症分期與類別外，進行分子檢測已成為治療規劃的重要依據。
吳宗哲醫師提醒，HER2等分子標記的檢測越來越重要，建議病友與醫療團隊充分討論，依個人狀況規劃最合適的診療方案，爭取更多精準治療的契機。新竹臺大分院腫瘤醫學部持續推動精準醫療，提供多元的分子檢測，並積極參與臨床試驗，讓病友能第一時間接軌國際最新治療成果。未來將持續以病人為中心，引進更多創新療法，為癌症病友帶來新的希望與可能。
