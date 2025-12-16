HER2精準醫療再進化 研究：ADC不分腫瘤類型帶來治療新契機

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著精準醫療發展，癌症治療已由「看腫瘤長在哪裡」走向「看腫瘤有哪些基因或蛋白異常」。新竹臺大分院腫瘤醫學部吳宗哲醫師指出，此概念稱為「不定腫瘤類型治療」，治療焦點不再侷限乳癌、肺癌等癌別，而是針對腫瘤是否帶有特定分子標記。HER2正是最新被納入的重要標記，過去多應用於乳癌、胃癌，如今只要 HER2 達三價（3+），不論腫瘤發生在哪個器官，都可能成為治療依據。

抗體藥物複合體 HER2治療迎來重大突破

吳宗哲醫師表示，新型「抗體藥物複合體」（ADC）如同「導彈鎖定目標」，能把化療藥物精準帶入 HER2 陽性癌細胞。此類藥物從乳癌擴展到胃癌、肺癌，如今更被核准用於多種 HER2 高度表現腫瘤，正式進入「不分腫瘤類型」治療的新時代。

臨床試驗成果亮眼 多癌別病人有新希望

大型跨國研究顯示，婦科腫瘤、膽道癌、泌尿道癌、頭頸癌等 HER2 高表現病人，超過三分之一治療後腫瘤縮小；若鎖定 HER2 三價（3+）族群，超過六成病人有明顯腫瘤縮小，且療效可維持逾 20 個月。研究證實ADC不僅對乳癌、胃癌有效，也為過去選項有限的其他癌別帶來突破。

分子檢測成關鍵 精準治療提升生存機會

對病人來說，一旦檢測到HER2高度表現，就可能開啟全新的治療契機。這讓原本治療選擇有限的病人，如膽道癌、泌尿道癌或子宮癌病人，也有機會受惠。癌症病人除了了解癌症分期與類別外，進行分子檢測已成為治療規劃的重要依據。

吳宗哲醫師提醒，HER2等分子標記的檢測越來越重要，建議病友與醫療團隊充分討論，依個人狀況規劃最合適的診療方案，爭取更多精準治療的契機。

