HER2陽性乳癌最怕復發！研究指出高風險族群 強化輔助治療降復發率

【健康醫療網／記者周辰瑞報導】根據衛福部最新《111 年癌症登記報告》，女性乳癌仍位居我國女性好發癌症第一名，也是新發生癌症的第三位，死亡率則排在第二名。醫界持續關注不同亞型的治療策略與長期預後，乳癌透過切片分析可分成五大亞型，其中約15%至20%屬於 HER2 陽性。這類患者因 HER2 基因過度表現，使癌細胞分裂能力強、對部分藥物反應較差，手術後的復發與轉移風險較高，因此臨床治療更需精準與完整。

HER2陽性乳癌 N2分期以上建議加強治療計劃

臺大醫院乳房醫學中心黃柏翔醫師指出，HER2 陽性本身就是不利預後的因子，即使現行雙標靶治療已能降低部分風險，十年後仍超過一成患者可能復發，部分標靶藥物治療的追蹤資料也顯示七年仍接近兩成病患發生復發或轉移。他解釋，臨床常見的高風險族群包括腫瘤大於二公分、有淋巴結轉移，或手術後「病理未完全緩解」的患者。若同時屬於 N2分期以上，即四顆以上淋巴結轉移，復發機率更高，應儘早與醫師討論更完整的治療計畫。

所謂「病理完全緩解」，是指患者在接受術前化療加標靶治療後開刀，手術切除的乳房組織與淋巴結中已看不到存活的癌細胞。黃柏翔醫師以「模擬考」比喻，病理完全緩解就像考一百分，代表治療反應佳，後續復發機率較低；未完全緩解則像考八、九十分，雖然仍是及格，但預後略差，復發機率較高。他強調，模擬考拿到一百分不代表一定不復發，術後病患仍需要完整的輔助性治療。而模擬考沒有滿分的因風險較高，更需要加強術後的輔助性治療。

HER2＋／HR＋更複雜 研究指強化輔助治療組復發比例較低

HER2 陽性乳癌中，賀爾蒙受體陽性（HER2+/HR+）族群的治療策略更需精準。這類患者同時具備 HER2 過度表現與賀爾蒙訊號的雙重影響，對藥物的反應與復發模式相較其他亞型更為複雜。若患者在術前治療後未達病理完全緩解，或最初診斷時腫瘤較大、淋巴轉移顆數較多，即使手術後病理結果佳，仍被歸為高風險族群，需要更強化的後續治療。

臺大醫院乳房醫學中心羅喬醫師說明，HER2 陽性乳癌治療包含術前化療合併標靶、手術、術後輔助治療，再評估是否需要「強化輔助治療」。強化輔助治療是指在完成大分子標靶藥物進行的術後輔助治療後，再口服一年小分子標靶藥物，兩者機轉互補，一前一後持續抑制 HER2 訊號，以降低殘存癌細胞造成的復發或轉移風險。根據權威醫學期刊The Lancet Oncology研究顯示，早期開始使用強化輔助治療，五年內可降低約三成復發風險。

HER2陽性腦轉移風險較高 小分子標靶藥物可穿透血腦屏障

值得關注的是，HER2 陽性患者具有較高的腦轉移風險，現行常用的大分子標靶藥物對預防腦轉移的效果有限。黃柏翔醫師補充，小分子標靶藥物能穿越血腦屏障。根據2021年發表於Clinical Breast Cancer期刊的研究顯示，術後有接受小分子標靶藥物的治療組病患有較低的腦轉移風險，五年腦轉移風險相較未接受強化輔助治療者可下降近六成。若是賀爾蒙受體陽性（HR+/HER2+）且手術後檢體仍有腫瘤存在的患者，腦轉移風險更可降低將近八成。

羅喬醫師分享，一位五十二歲的 HER2+/HR+ 乳癌患者，初診時已有多顆淋巴結轉移，術前接受標靶合併化療後仍有殘餘癌細胞。她在完成一年的術後輔助治療後，再持續一年口服小分子標靶藥物，目前已追蹤超過三年，狀況維持良好。羅喬醫師表示，這類案例提醒醫界，高風險族群若能在第一線治療期間盡可能降低後續復發可能性，長期預後就有更大改善空間。

HER2陽性乳癌 高風險者追求治療計畫完整性

至於哪些族群最需要接受強化輔助治療，羅喬醫師指出，未達病理完全緩解的 HER2+/HR+ 患者是最明確的受益對象；若原本診斷時分期較嚴重，即使術後達到病理完全緩解，也建議與醫師討論是否要再口服一年小分子標靶藥物，以延伸治療效果的覆蓋範圍。他提醒，HER2 陽性乳癌的治療不是追求快速結束，而是講求「完整療程」與「儘可能降低復發」。只要能在黃金治療期完成每一步驟，預後通常會在後續追蹤中呈現不同表現。

兩位醫師均呼籲，HER2 陽性乳癌雖然本質風險較高，但治療工具比過去更多。關鍵在於把握治療武器，尤其是高風險族群更應，與醫師討論是否適合一年期強化輔助治療，並了解不同治療策略在復發與腦轉移風險上的差異。若民眾對自身分期、賀爾蒙受體狀況或病理反應仍不清楚，應主動與主治醫師討論，讓治療計畫更完整，並掌握改善長期存活的最佳時機。

