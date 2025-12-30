「HERO PAY」涉洗錢259億！茗香園老闆涉案 千萬保時捷今拍賣

「茗香園冰室」和「東引快刀手」兩名負責人，涉嫌利用非法第三方支付平台「HEROPAY」，替國外線上博弈集團洗錢。（圖／東森新聞）





知名茶餐廳「茗香園冰室」和宵夜名店「東引快刀手」兩名負責人，涉嫌利用非法第三方支付平台「HEROPAY」，替國外線上博弈集團洗錢，警方清查，洗錢高達259億元，他們也賺進超過5億元的手續費。目前共逮捕35人，並查扣主嫌名下的千萬房產，還有保時捷名車，其中保時捷在今天（30日）上午，由士林分署以865萬拍賣出去。

大批刑警攻堅，北市內湖區的商辦大樓，因為這裡是跨國洗錢集團的水房。

刑警：「警察警察，不要動，手舉高。」

在場的員工全都嚇了一跳，不敢輕舉妄動，警方調查，集團涉嫌主導第三方支付平台HeroPay，替線上博弈網站洗錢，四年多來共洗錢259億，不法獲利超過五億元。

警方查扣羅姓主嫌名下，位在台北南港鬧區的5千萬房產，還有三輛名車，除了這兩輛之外，還有一輛保時捷，由士林分署進行拍賣。

這輛保時捷911gts新車價近一千萬，30號上午，拍賣起標價700萬，以865萬得標。

警方這回共逮捕35人，包含主嫌台北知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，還有宵夜名店「東引快刀手」的負責人黃秀蓉擔任大帳房，兩人被逮後，至今仍遭到收押他們主要幫中國、日本及印度，賭博網站洗錢。

協助操作入金出金等業務，從中抽取手續費牟利，先兌換為泰達幣，再匯兌為現金，羅姓主嫌自己也涉嫌經營賭博網站。

刑事局國際科第二隊隊長陳思翰：「情資顯示說內湖商辦大樓裡面很可疑，我們還有調一些網路流量用電量等等，發現說這應該是一個24小時的洗錢水房。」

被逮的還有3名工程師，以及其他員工，他們採三班制，24小時輪班，工作輕鬆，只需要負責客服，警方除了查扣兩千萬現金，也凍結帳戶3千多萬，清查發現還有詐騙被害人的金流，也將持續追查，是否也和詐騙有關。

