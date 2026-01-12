Hey! Say! JUMP太穩了！寫下「13連霸」神紀錄

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男團「Hey! Say! JUMP」再次用成績證明「國民級」地位！

最新專輯《S say》一推出便火速攻佔話題，不僅首週狂賣20.1萬張，更直接空降Oricon公信榜「專輯週榜」冠軍，連續13張、累計13張專輯奪冠，成績穩到不行。

《S say》音樂風格上被粉絲形容是「JUMP 的進化版說書」。主打歌《Symphony》走交響式編制，氣勢與生命力一次拉滿；《merori》則是洗腦度極高的流行曲風，讓不少歌迷直呼「一聽就出不去」。

成員伊野尾慧主演日劇《平行世界的夫婦：死去的「我與妻子」的真相》主題曲《encore》也收錄其中，再加上萬聖節氣氛滿點的《GHOST》，被粉絲笑說是「什麼情緒都能對應到的一張專輯」。

隨著專輯熱賣，Hey! Say! JUMP 正式啟動大型巡演，從去年12月13日起，橫跨日本4大城市、共10場演出，預計吸引約46萬人進場。

值得一提的是，這次從專輯概念到演唱會整體舞台設計，幾乎都由成員有岡大貴一手策劃，讓粉絲更加期待「成員自己做給粉絲看的舞台」。《S say》台壓版已在台發行。

