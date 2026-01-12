Hey! Say! JUMP太穩了！寫下「13連霸」神紀錄
〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男團「Hey! Say! JUMP」再次用成績證明「國民級」地位！
最新專輯《S say》一推出便火速攻佔話題，不僅首週狂賣20.1萬張，更直接空降Oricon公信榜「專輯週榜」冠軍，連續13張、累計13張專輯奪冠，成績穩到不行。
《S say》音樂風格上被粉絲形容是「JUMP 的進化版說書」。主打歌《Symphony》走交響式編制，氣勢與生命力一次拉滿；《merori》則是洗腦度極高的流行曲風，讓不少歌迷直呼「一聽就出不去」。
成員伊野尾慧主演日劇《平行世界的夫婦：死去的「我與妻子」的真相》主題曲《encore》也收錄其中，再加上萬聖節氣氛滿點的《GHOST》，被粉絲笑說是「什麼情緒都能對應到的一張專輯」。
隨著專輯熱賣，Hey! Say! JUMP 正式啟動大型巡演，從去年12月13日起，橫跨日本4大城市、共10場演出，預計吸引約46萬人進場。
值得一提的是，這次從專輯概念到演唱會整體舞台設計，幾乎都由成員有岡大貴一手策劃，讓粉絲更加期待「成員自己做給粉絲看的舞台」。《S say》台壓版已在台發行。
更多自由時報報導
木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王
柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞
宋仲基最愛的零食跌破眾人眼鏡 現蹤台北街頭超像市民
「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 34
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 95
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 140
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 12
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 38
獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說
藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣
69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 19
小薰捲欠費風波！遭揭與丫頭昔日恩怨 她被問拒幫背書
據《鏡週刊》報導，小薰與丫頭出身同一綜藝節目《我愛黑澀會》，早年曾是演藝圈緊密合作的好友。但近年來兩人互動趨近於零，也鮮少在公開場合同框。隨著小薰因醫療費用糾紛形象受損，《康熙來了》節目中的一段舊片段也再度被網友翻出，內容中丫頭未指名道姓地描述，自己曾遭...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 2
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 12
中國網紅爆染HIV！友人曾脫口：背部長滿藤壺顆粒
娛樂中心／綜合報導中國男兒身超正網紅小澈，在網路上以「男扮女裝」暴紅，擁有超過300萬粉絲追蹤。他日前開直播被網友發現桌上出現疑似抗HIV病毒藥物的瓶裝物，引發網友對他真實健康狀況的質疑。隨後更有人挖出另一位網紅曾爆料小澈背部長滿「藤壺顆粒」的影片，事後還有一份疑似小澈2024年被診斷為「梅毒」的住院紀錄；對此，小澈本人11日親自發聲闢謠並PO出陰性檢驗報告，但卻遭網友抓包疑有多處P圖痕跡，事件持續引發討論。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 3
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 14
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13