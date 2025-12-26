Hey! Say! JUMP稱霸三大榜！山田涼介微醺自拍 團員留言區秒集合

山田涼介（右圖）發IG釣出Hey! Say! JUMP成員爭相簽到留言。翻攝IG@ryosuke_yamada059、翻攝IG@heysayjump_official

人氣團體Hey! Say! JUMP推出最新影像作品《Hey! Say! JUMP 2024-2025 巡迴演唱會 H⁺》，首週銷量創下DVD 4.3萬張、Blu-ray Disc 8.8萬張的成績，在「Oricon公信榜DVD週榜」及「Oricon公信榜BD週榜」雙雙以初登場之姿奪下冠軍寶座。此外，在合計音樂作品DVD與BD銷量的「音樂DVD．BD週榜」中，也以總銷量13.2萬張銷售佳績奪得第一，達成連續5張、累計第5張稱霸影像三部門的紀錄。

本張影像品收錄Hey! Say! JUMP於2024年12月至2025年2月期間舉辦的日本四大巨蛋巡迴演唱會，其中東京巨蛋場次的精彩內容。演唱會的整體構想與演出，皆由成員山田涼介負責策劃，他也是2024年12月9日「Oricon 公信榜專輯週榜」中奪冠專輯《H⁺》的主要構想者。

目前馬不停蹄舉辦最新巨蛋巡演「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」的Hey! Say! JUMP，上週末剛結束愛知．名古屋場演出後，山田涼介在社群平台寫下了「演唱會結束後一個人小酌」，並公開身穿居家服的近距離自拍照。照片中他臉頰微微泛紅，展現難得的放鬆模樣，並向粉絲表示「今天也很開心！東京見囉」。

而在留言區中，同團成員有岡大貴率先留言「要約我啊！」，山田則回覆「等你喔」，隨後高木雄也也留言表示「我來了」，伊野尾慧則寫下「我也在喔」，成員們接連現身留言區互動，讓不少粉絲猜測這四人是否聚在一起小酌。相關互動也引發大家熱烈討論，不僅讓粉絲們紛紛敲碗表示「好想看你們直播！」，同時也展現出成員們之間私下感情深厚的交情。

Hey! Say! JUMP最新巡演影像作品發行台壓版。avex taiwan提供

Hey! Say! JUMP近日宣佈將推出第36張全新單曲，歌曲以宛如春風般閃耀的旋律，描繪單戀的悸動與能量，是一首充滿正能量的王道戀愛歌曲。這首歌同時也是團員伊野尾慧和松本穂香雙主演日劇《50分鐘的戀人（暫譯）》之主題曲；伊野尾慧也表示能由團體演唱其主演日劇主題曲感到相當開心，並希望大家能一同感受新曲帶來的甜蜜魅力。Hey! Say! JUMP推出最新影像作品《Hey! Say! JUMP 2024-2025 巡迴演唱會 H⁺》台壓版已正式發行。

