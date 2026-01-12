Hey! Say! JUMP連續13張專輯奪冠 伊野尾慧曝「跨年演出失誤內幕」

Hey! Say! JUMP推出最新專輯《S say》，並展開同名巡演。（愛貝克思提供）

日本人氣團體Hey! Say! JUMP推出最新專輯《S say》，發行首週以20.1萬張銷售佳績登上Oricon公信榜專輯週榜冠軍寶座，這也是他們繼2024年12月發行的前張專輯《H⁺》後，達成了連續13張、總計13張專輯奪冠的記錄。

本張專輯收錄多首風格多元的歌曲，包括充滿交響式與生命力的主打歌〈Symphony〉、中毒性又流行感十足的〈merori〉，以及由成員伊野尾慧主演日劇「平行世界的夫婦：死去的『我與妻子』的真相」之主題曲〈encore〉，另外還有以萬聖節為主題推出的數位單曲〈GHOST〉等收錄其中。

此外，Hey! Say! JUMP自去年12月13日起展開的「S say」巡迴演唱會，將走訪日本全國4大城市，而成員們也在元旦於東京巨蛋舉行的公演中，和觀眾們分享了12月31日參加「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」的小趣事。在該演唱會上，他們率先演唱了〈encore〉。

山田涼介回憶：「我們想要用JUMP的方式來嗨翻全場，伊野尾先唱，前奏一響就決定要喊『鏘鏘地敲響除夕鐘聲吧』，為此反覆開了很多次會議。」並透露，伊野尾原本打算在〈eek!!〉副歌前喊出引起話題的「鏘鏘地敲響除夕鐘聲」，甚至事先確認高木雄也能否忍住不笑，不過正式演出時，伊野尾卻自曝了失誤部份，只喊出了「鏘鏘」，最後在MC中也特別重新示範了當時原本想在前奏說的台詞。

隨著第12張原創專輯《S say》的發行，本次巡演預計於日本全國4城市舉辦10場演出，約46萬人次到場觀賞。從專輯概念到演唱會細節的整體演出皆由成員有岡大貴負責策劃，演出內容橫跨新曲與經典歌曲，打造出一場充滿交響式與沉浸感的精彩舞台。《S say》CD ONLY普通版，台壓版已正式發行。

