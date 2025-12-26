Hey! Say! JUMP 稱霸公信榜三冠王！ 山田涼介「居家自拍」留言區團魂爆發

Hey! Say! JUMP 最新影像作品《Hey! Say! JUMP 2024-2025 巡迴演唱會H⁺》專輯概念由山田涼介負責策劃。（avex TAIWAN提供）

Hey! Say! JUMP 最新影像作品《Hey! Say! JUMP 2024-2025 巡迴演唱會 H⁺》一出手就橫掃 Oricon公信榜，以 13.2 萬張的驚人銷量直接空降三冠王。這場由山田涼介親自策劃、從專輯概念一路延續到東京巨蛋舞台的絕美盛宴，不僅是視覺天花板，更是粉絲必收的入坑神作。而這份讓全台粉絲等不及的感動，台壓版也確定在12/26 正式發行，準備陪大家過冬。

這群邁入出道 18 年的大男孩，私底下的感情真的好到讓人想哭。上週末剛結束名古屋場演出的山田涼介，深夜突然在IG曬出穿著居家服、臉頰微醺泛紅的近距離自拍，感性寫下：「演唱會結束後一個人小酌，今天也很開心！東京見囉。」沒想到這張帥臉照才剛發出，留言區立刻變成大型揪團現場。

Hey! Say! JUMP慶祝出道18週年，私下好感情不用多說。（翻攝Hey! Say! JUMP STAFF IG）

有岡大貴先是不甘寂寞地喊話：「要約我啊！」山田帥氣秒回：「等你喔。」接著高木雄也、伊野尾慧也接連現身報到，紛紛留言「我來了」、「我也在喔」，彷彿直接在留言板開起私服派對。粉絲看到這幕集體暴動，瘋狂敲碗：「拜託直接開直播給我們看！」這種「團魂爆發」的日常，再次證明JUMP的好感情絕對不是演出來的。

除了影像作品開紅盤，團體宣佈將推出第36張單曲，曲風是粉絲最愛的「王道戀愛風」，這首歌也是伊野尾慧與松本穗香雙主演日劇《50分鐘的戀人（暫譯）》的主題曲。對於能由團體應援自己的新戲，伊野尾慧也藏不住喜悅，直呼非常開心，要大家期待這首充滿悸動感、像春風一樣閃耀的〈新作〉。

不管是在萬人巨蛋舞台上的閃耀瞬間，還是在飯店房間互相留言打屁的真實模樣，Hey! Say! JUMP總是能精準擊中粉絲的心。本週五（12/26）別忘了衝一波唱片行，把這份熱氣騰騰的紀錄帶回家。

