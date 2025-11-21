HHTD25／「台灣模式」赴美成形？劉揚偉：鴻海願當推手

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技日會後，董事長劉揚偉談台美關稅與「台灣模式」赴美聚落，稱未參與談判但各方回應正面，鴻海願助攻政府爭取更佳稅率與投資條件、降低企業單打獨鬥成本；AI政策則主張用「電力＝算力」溝通更直覺，供電穩定、核電風向受關注。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海科技日結束後，鴻海集團董事長劉揚偉面對媒體詢問台美關稅談判與「台灣模式」擴大赴美產業生態系的進度時表示，他本人沒有加入政府談判團隊，因此不會代替官方對外下任何結論；但就鴻海近來與相關單位和合作夥伴的接觸情況來看，整體回饋相當正向。劉揚偉指出，鴻海會站在企業實務端持續推動合作，用產業落地經驗和供應鏈整合能力，協助政府在台美關稅協商與供應鏈布局上爭取更好的談判空間與條件。

別再只喊「算力國力」 用電力說，政策才聽得懂

談到台灣推動 AI 產業的政策方向，劉揚偉把討論拉回「電力」這個更容易被理解的指標。他說，以前大家習慣用「算力就是國力」來溝通，但一旦要跟非 AI 圈或政府機關講清楚算力規模、投資量級與目標，常常變成一串難懂的工程語言；反過來，如果改用「電力對應算力」的概念，討論會立刻變得可量化、也更貼近現實，因為電力有清楚的成本、單位和供應穩定性，「一度電多少錢、能不能長期供應」這些問題，對政策規劃而言更直觀。

核電方向似乎有鬆一點，但我不替政府預測

至於 AI 擴張帶來的用電需求，是否可能牽動台灣能源策略調整，劉揚偉坦言自己沒有參與相關決策，無法替政府預告最後會怎麼拍板；不過他也分享觀察，感覺核能政策的討論「似乎有出現一些鬆動的跡象」，只是走到哪一步仍要看官方定案。他重申，重點其實不在口號對不對，而在於未來台灣談 AI、談產業升級時，應該用「電力」這種更落地的語言去對話，才有機會把策略從概念推到可執行的國家級布局。

