HHTD25／神級合作陣容！鴻海＋Uber＋輝達＋Stellantis組自駕四巨頭

記者鍾釗榛／綜合報導

鴻海與3大巨擘合作開發自動駕駛科技。（圖／翻攝鴻海YT）

鴻海在HHTD/25 鴻海科技日正式宣布與Stellantis、NVIDIA、Uber聯手啟動 Level 4自動駕駛Robotaxi全球策略。這次合作堪稱自駕領域的「復仇者聯盟」，鴻海負責高效能運算模組與感測器系統整合，成為聯盟中的硬體核心角色，地位不可取代。

Uber打造真正落地的自駕生態

Uber國際業務與AI解決方案主管Aunt Kate在HHTD25演講表示，這項合作集合硬體、AI、平台三大能量，未來將以自家全球網路串接整套自駕服務。她強調，由鴻海的製造與整合實力，加上NVIDIA的AI技術，能驅動加速自動移動解決方案落地。

Uber國際業務與AI解決方案主管Aunt Kate說明，鴻海的製造與整合實力將是連名重要的力量。（圖／翻攝鴻海YT）

AI決策核心全包辦

輝達將提供DRIVE AV軟體平台與DRIVE AGX Hyperion 10架構，成為整個Robotaxi系統的AI大腦。這套系統整合多組感測器資料、動態判斷與場景理解，是讓 Robotaxi 走向真實商業化不可或缺的智慧核心。

輝達將提供軟體平台與DRIVE AGX Hyperion 10架構。（圖／翻攝自輝達官網）

Stellantis負責量產

身為全球汽車巨頭的Stellantis，將以其AV-Ready平台（例如 STLA Small 與 K0 廂型車）承接 Robotaxi 量產計畫。聯盟預計在2028年啟動第一波量產，首批大約5,000輛將率先部署美國市場，揭開自駕商業服務的新篇章。台灣角色升級，鴻海成自駕產業鏈關鍵樞紐

Stellantis、鴻海、輝達及Uber聯手打造自動駕駛車隊。（圖／Stellantis提供）

對台灣來說，這次合作地位非凡。自動駕駛是鴻海集團電動車策略的核心，透過與Stellantis、NVIDIA、Uber的結盟，使台灣在全球自駕與電子供應鏈中的影響力更為關鍵。這次跨界合作整合車廠、AI、製造與共享出行平台，被視為自駕車商業化的重要里程碑。

