HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光

財經中心／廖珪如報導

鴻海科技日2025創辦人郭台銘和董事長劉揚偉同台，劉揚偉對郭台銘表達感激。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海科技集團（2317）今（21）舉辦科技日，創辦人郭台銘久違公眾目光前，與劉揚偉一同出席，甫經母喪的郭台銘滿頭白髮，笑容減少了一點，不過劉揚偉在台上大力感謝鴻海創辦人郭台銘為集團付出的一切，非常感謝他。

劉揚偉隨後演講時，談到從過往代工，加入蘋果供應鏈，直到今日加入整個AI大浪潮，並解釋AI伺服器大建置當中，目前雖然加大了難度，但鴻海仍能夠做到快速出貨，此後鴻海還會進入更多AI場域願景中，郭台銘則在台下靜靜聆聽。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作

開盤／AI泡沫論引市場不安 台積電跌破1400元

HHTD25／鴻海攜OpenAI 在美打造AI基礎設施

