HHTD25／雙雄合體！睽違兩年 郭台銘親臨鴻海科技日

財經中心／師瑞德報導

頗有輝達Computex感覺的「2025鴻海科技日」今（21）日隆重開幕，今年邁入第6屆，且再度採連辦兩天的規模。董事長劉揚偉在開場致詞時，攜手鴻海創辦人郭台銘同台亮相；郭台銘雖已白髮明顯，但精神狀態仍佳。兩人久違合體的驚喜畫面，立刻讓現場響起一片驚呼與掌聲。

郭台銘，鴻海精密工業（2317）創辦人，1974年以5萬元資本起家，將鴻海打造成全球電子代工龍頭，市值逾2兆台幣。他不僅是企業家，更是鴻海科技日的靈魂人物。這場年度盛會自2021年起舉辦，聚焦AIoT與電動車轉型，郭台銘親自現身，象徵從製造業向科技業蛻變。

2021年首屆科技日，郭台銘以71歲高齡駕駛Model E電動車登場，稱之為「71年來最好生日禮物」。這輛概念車展示鴻海MIH開放平台，強調國際化、創新設計與速度，郭台銘親口預告：「鴻海將成為電動車領導者。」現場媒體驚嘆，這位「工作狂」罕見卸下西裝，穿上駕駛服，象徵鴻海從Foxconn代工廠蛻變為科技公司。當天，郭分享供應鏈願景，預測電動車市場將達萬億美元，鴻海目標2025年營收貢獻1兆台幣。

2022年，郭台銘雖未親臨，但透過影片勉勵團隊。劉揚偉董事長駕Model C開幕，延續電動車主題，郭的戰略藍圖已滲透全場。2023年，郭再度現身科技日，駕駛Model B，預測電動車三特性：開放、模組化、共享。他強調：「鴻海不做車，而是建生態。」這次活動展示與NVIDIA合作AI應用，郭台銘的演說聚焦人才培育，呼籲台灣年輕人投入高科技，鴻海已與10家車廠合作MIH平台。

2025年，郭台銘淡出董事會（3月股東會改選未列名），轉為策略顧問，科技日由劉揚偉主導，聚焦Taipei-1 AI中心。但郭的遺產猶在：高雄亞灣區440億元投資、輝達智慧燈塔計畫，皆源自他的轉型思維。郭台銘持股17.42%，7月除息獲101億元，市值逾4,085億元。他曾說：「鴻海的未來在台灣的年輕人。」科技日不僅是產品秀，更是郭台銘對台灣產業的承諾。

