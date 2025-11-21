HHTD25／《鴻海之歌》藏玄機 雙語開場 劍指「這個」市場

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技日第6年登場、連辦兩天，開場響起中文與西班牙文《鴻海之歌》，劉揚偉攜郭台銘久違同台；同步端出中南美近岸外包棋局，總投資逾2億美元，墨西哥再加碼1.68億美元擴AI伺服器產能、2026拚投產，巴西穩守南美製造。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海科技日今（21）日登場，邁入連續第6年舉辦、也是第二度連辦兩天。開場致詞由董事長劉揚偉領銜，並驚喜邀請創辦人郭台銘同台現身；郭台銘雖已白髮明顯，神情依然硬朗，兩人久違合體讓現場一陣驚呼與掌聲。活動不只秀技術，也刻意拉高「企業感情線」。 會場響起「鴻海之歌」中文與西班牙文雙版本，歌詞以「Hon Hai, Hon Hai, Hon Hai」作為主旋律，描寫陽光穿雲、海風吹拂、希望抵達的意象，並以「一樣的愛、一樣的喜悅、一樣的海洋」呼應鴻海的集團精神。雙語交錯播放時，現場氣氛瞬間從硬派發表會切換成大型應援場，台下不少員工跟著哼唱、舉手機拍下這段彩蛋。

鴻海精密（Foxconn）在中南美布局聚焦近岸外包（nearshoring），以墨西哥為北南美製造樞紐，巴西補強南美據點，總投資逾2億美元。這策略應對美中貿易戰及美國設廠需求，涵蓋電子組裝、AI伺服器及半導體，佔全球產能5-7%，2025年成長率預估15%。

墨西哥是重頭戲。2001年起設廠的Jalisco州園區（近瓜達拉哈拉）已成區域總部，員工逾3萬人。2023年設立總部，2025年1月與NVIDIA深化AI供應鏈合作。8月，鴻海追加1.68億美元投資擴大AI伺服器生產，總額逾2億美元，預計2026年投產，聚焦高階伺服器及電子產品，服務北美市場。2024年10月更宣布建拉丁美洲最大半導體廠（地點未公開），2025年推進，預計創造5,000就業。這布局借近美關稅優勢，受美國CHIPS Act刺激，投資信心大增。

巴西則為南美入口。2008年起設廠的聖保羅州園區專攻消費電子組裝（如iPhone），員工約1萬人，年產值逾10億美元。2025年，鴻海考慮擴張電子製造服務（EMS），助OEM客戶如Apple服務南美市場，雖無重大新投資，但維持穩定運作，避開美國關稅壁壘。

整體而言，鴻海中南美布局防範地緣風險，無阿根廷或哥倫比亞等其他南美國重大投資。面對全球供應鏈重組，這棋局不僅分散風險，更助鴻海從代工轉向AI高階製造，2026年貢獻營收預期翻倍。

《鴻海之歌》歌詞

Hon Hai, Hon Hai, Hon Hai

鴻海，鴻海，鴻海

Cuando la luz del sol atraviesa silenciosamente las nubes

當陽光靜靜穿越雲層

Veo la esperanza llegar cuando el viento nos trae la brisa del mar

我看見希望隨著海風而來

鴻海一樣愛 一樣悔呀一樣海洋愛呀

Hon Hai, el mismo amor, la misma alegria, el mismo oceano, amor

鴻海，一樣的愛，一樣的喜悅，一樣的海洋，愛

El amor de Hon Hai me abraza con calidez

鴻海的愛溫暖擁枹著我

No temo el difícil camino que tengo por delante

我不畏懼前方艱難的道路

Con tu sincera compañía

有你真誠的陪伴

Los sueños florecen, esperando el futuro

夢想綻放，等待未來

Y que cada momento eterno

願每個永恆的瞬間

Se convierta en un resplandor

化作閃耀的光芒

