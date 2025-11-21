HHTD25／鴻海揚帆！劉揚偉6大戰場一次看

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技首日，鴻海集團董事長劉揚偉接受中外媒體聯訪，從台美關稅協商、「台灣模式」赴美布局、AI資料中心與OpenAI合作、電動車新商業模式，到先進封裝、航太投資與日本夥伴策略，一口氣把鴻海接下來幾年的主戰場攤在陽光下。

「台灣模式」拚進美國 劉揚偉：企業會助攻

面對外界關注台美關稅談判及「台灣模式」要不要加速在美國建立產業生態系，劉揚偉表示，自己並未參與政府談判核心，因此不會替政策下任何定論；但鴻海在與各界交流、洽談的過程中，感受到美方與合作對象對此模式的態度相當正向。他強調，鴻海會以企業角色積極推動相關合作，希望用供應鏈整合與實際落地經驗，協助政府在關稅與投資條件上取得更多談判空間，降低台灣企業「單打獨鬥闖美國」的成本與風險。

AI不用只講算力 他改用「電力語言」切入政策

談到台灣AI產業推進，劉揚偉直言，過去「算力就是國力」這套說法在產業內很好用，但拉到政府或非AI背景的人面前就容易失焦，因為算力規模、投資金額、目標水位太抽象。相較之下，若換成「電力等於算力」的框架，溝通會更有效率，因為電力有清楚的單位與成本概念，「一度電多少錢、供應穩不穩」講完大家就懂，也比較能做國家層級的規劃。他也提到，AI用電壓力確實可能改變能源討論方向，自己沒參與決策、無法預測結果，但「感覺核電政策的討論有些微轉圜跡象」。

為何和OpenAI走這麼深？劉揚偉：一起打造下一代資料中心

在AI資料中心合作方面，劉揚偉說，外界關心雙方合作為何沒有立即宣布合資或採購量承諾，關鍵在於現在AI資料中心投資規模極大，市場正在討論「錢從哪裡來」，因此短期不會用一次到位的大單來對外敘事，以免引發融資疑慮；但這不代表未來不會發生，雙方是「一步一步往前走」。

他進一步解釋，OpenAI身為生成式AI最大使用者之一，已在現行資料中心架構下累積大量「踩雷經驗」：模型訓練動輒半年，途中除了正常的參數調校失敗外，更常遇到非預期的系統當機，而背後原因可能來自電力不穩、過熱、冷卻不足或IT系統不夠穩定。這些痛點逼著OpenAI思考下一代資料中心必須把「電力、冷卻、IT穩定」當成整體架構一起重做。劉揚偉強調，鴻海看到的不只是眼前需求，而是下一階段的「新型資料中心標準」，這也是鴻海近期與東元、三菱等夥伴合作電力與冷卻系統的原因。

研發在加州、量產看俄亥俄 「Local for Local」成趨勢

談到合作落地節奏，劉揚偉指出，因OpenAI總部在舊金山灣區，雙方需要高密度、快速迭代的共同設計，因此研發會先在北加州展開，鴻海也會在San Jose設置專屬實驗室共同開發。至於量產，極可能放在美國俄亥俄州，符合「在地生產、在地服務（Local for Local）」的長期趨勢；包含線纜、網路、冷卻、電力等關鍵子系統，鴻海都會往美國製造方向推進。

電動車戰場改規則 劉揚偉押注CDMS新模式

被問到EV市場短期波動與長期競爭策略，劉揚偉表示，電動車競爭已經進入更激烈的新階段，傳統由品牌車廠主導的開發節奏，面對市場、價值與技術更迭速度時，往往顯得不夠敏捷。過去車從開發到上市通常要4到5年，但如今部分中國車廠能在半年內完成開發並推出新車，整個產業必須改用新商業模式。鴻海推動的CDMS（合約設計製造服務）就是要把開發成本與時間壓到最低，目標是一年內讓合作夥伴就能推出一款電動車；他說明，明年將是能否驗證這套模式的關鍵「緊密時刻」，也希望更多日系車廠加入、一起把新規則跑順。

Model A「From Japan for Japan」 日本設公司、在地製造

針對Model A 與「From Japan for Japan」策略，劉揚偉指出，Model A的設計核心由日本工程師主導，鴻海也會在日本成立公司專責服務日本客戶，並逐步推動在地生產。他強調，在地製造配合在地市場，是鴻海在車用領域的主方向。

SoftBank／OpenAI俄州案 工廠是賣出資產、營運仍由鴻海負責

對於SoftBank與OpenAI在俄亥俄州合作案，劉揚偉回應，SoftBank目前已宣布與OpenAI簽署MOU，計畫在俄州以相關模式進行生產，而當地工廠原本是鴻海出售給SoftBank的資產，屬於商業安排；但工廠的實際運作與生產管理，仍由鴻海負責執行。

先進封裝＋航太合作 劉揚偉：鴻海不是新人，是「老手」

針對鴻海與法國航太大廠Thales合作、切入先進封裝與航太領域，劉揚偉直白回應，並非鴻海對封裝或航太陌生，而是外界對鴻海的底子不夠了解。他透露，鴻海在中國已有大型封裝廠投入先進封裝，技術經合作對象實地調研認可。尤其Panel Level Packaging（面板級封裝，PLP）更是鴻海長年熟悉的領域，只是過去較少對外說明。

航太部分，劉揚偉提到鴻海早已投入低軌衛星（LEO）實驗並累積經驗，因此能理解航太產業的實務痛點，也因此找到了與Thales合作的交集。

日本夥伴「慢工細活」 鴻海想把速度補上去

談到AI Factory等合作在日本的推進，他表示鴻海已與KDDI、SoftBank等公司合作，也正與NTT持續洽談；只是日本企業文化極度重視細節、做事慢但紮實，這是優勢，同時在高科技產業「速度決勝負」的現實下也成為劣勢。鴻海希望透過合作，把日本夥伴的精準與品質拉到最大，同時用鴻海的節奏與量產能力補足速度缺口，達到「1+1>2」的效果。

美國製造的現實：成本不是問題，缺工才是

被問到美國與亞洲製造環境差異，劉揚偉指出，鴻海在美國移轉的產線以AI伺服器、網通等高價值產品為主，這類產品的人力成本占比很低。以一座裝滿GB300的機櫃為例，造價超過300萬美元，人力費用幾乎可忽略，因此在美國生產高階AI設備，真正的痛點不是工資，而是「人不夠」的缺工問題；自動化會持續提高，但勞動力短缺仍是必須優先解的挑戰。

整體來看，劉揚偉的說法把鴻海未來兩條主線說得很清楚：一邊以「台灣模式＋Local for Local」加速北美供應鏈與AI資料中心新版圖；另一邊透過CDMS電動車模式、先進封裝與航太合作、日本夥伴聯盟，讓鴻海的製造優勢從代工延伸成下一波技術規則的制定者。

