HHTD25／鴻海攜OpenAI 在美打造AI基礎設施

鴻海科技集團（2317）與 OpenAI今（21）日宣佈，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的一部分，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及在美國據點的生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。此初步協議不包含採購承諾或財務義務。

隨著AI能力的不斷進步，對於新的硬體基礎設施需求也隨之增加，以滿足先進模型所需。此合作將結合OpenAI對當前及未來模型需求的深入洞察，以及鴻海卓越的製造專業，兩家公司將攜手，強化美國在地供應鏈，並加速先進AI系統部署。在美國建設這些基礎設施，對於強化供應鏈和支持美國在AI領域的持續領導地位至關重要。

鴻海與OpenAI的合作將專注以下三個核心工作：

設計未來數世代資料中心硬體：OpenAI和鴻海將共同設計、工程化與開發未來多個代代AI資料中心機架，以多項專案同時推動的方式進行，以滿足AI時代快速變化的先進模型需求。透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程和製造專業，雙方可以更快地讓新系統上線，並且為長期成長的需求確保產能。

強化並簡化美國AI供應鏈：兩家公司將共同努力，改善機架架構，使其能夠在美國各地進行製造；擴大採購範圍，納入更多的晶片和美國在地供應商；並擴展本地化的測試與組裝。這將提高可靠性、加快部署速度，並強化生態系統，從而建立一個更具韌性且可擴展的美國供應鏈。

在美國製造關鍵AI資料中心零組件：鴻海將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統。這將支持高效能運算基礎設施的快速建設，並有助於確保經濟效益惠及作業員與製造商，滿足當前和未來AI工作負載的需求。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「鴻海很高興能AI數位時代的先驅者OpenAI 合作。作為全球最大AI伺服器製造商，鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。」

OpenAI執行長Sam Altman表示：「打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化（reindustrialize America）的世代機會。這次雙方合作是確保AI時代的核心技術，能夠在美國本土製造的第一步。我們相信這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。」

