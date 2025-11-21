HHTD25／鴻海最重要的那個男人「白了頭」！郭台銘驚喜站台 力挺劉揚偉

財經中心／師瑞德報導

時隔3年，鴻海最重要的那個男人現身了！創辦人郭台銘今日驚喜現身黃海科技日，這是他母親初永貞辭世，屆滿頭七之後的首次公開出席，舞台上的郭台銘，可能是因為仍在服喪期間，所以滿頭白髮，沒有刻意染黑，他面帶微笑精神不錯，不過並未致詞，僅以鞠躬向來賓致意，全場對於意料之外的重量級貴賓，報以熱烈掌聲。

鴻海董事長劉揚偉開場特別向郭台銘致謝，強調郭的現身對集團具有重大意義。「他的出席，展現了對鴻海最強力的支持與背書。我真的非常感謝，也想向他獻上最深的敬意。」劉揚偉說，沒有郭台銘的創業與五十多年來的打底，就沒有今天的鴻海。

劉揚偉在演講中回顧鴻海過去三十年打造的超過千項終端產品，從智慧型手機、消費性電子、伺服器、網通設備到電動車皆有布局。「外界常把鴻海看成系統組裝公司，但那是不完整的認知。」他強調，鴻海真正的核心優勢在於技術、製造能力與製程工程三大基礎的垂直整合能力。

整個早上的演說與開講，進行了大約近兩個小時，郭台銘始終坐在台下，認真聆聽，時不時可以觀察到他與劉揚偉交頭接耳，交換意見。

回顧2021年鴻海首屆科技日，當天也是郭台銘71歲生日，當天最大的新聞就是他帥駕Model E震撼登場

那天活動一開始，郭台銘罕見脫下招牌西裝，換上駕駛服，親自駕駛與義大利Pininfarina聯手打造的Model E電動概念車，從煙霧中帥氣滑入會場，瞬間點燃全場氣氛。

「這是我71年來收到最好的生日禮物！」郭台銘興奮地說。他表示，這輛從零到百公里加速僅2.8秒的豪華電動轎車，不僅代表MIH開放平台的實力，更象徵鴻海從傳統代工廠正式蛻變為全球科技公司。

當天鴻海一口氣發表Model C休旅車、Model E豪華轎車、Model T電動巴士等三款純電車，以及兩款自駕平台。郭台銘強調，MIH平台以「開放、模組化、共享」為核心，目標是降低車廠進入電動車領域的門檻，未來將與全球車廠共同打造電動車生態系。

他更放話：「鴻海將成為電動車領導者！」並預告2025年電動車相關營收將達1兆台幣，電動車市場規模將達萬億美元。郭台銘認為，電動車就像當年的半導體，將成為台灣下一個護國產業。

今日再度現身鴻海科技日的郭台銘內心可能百感交集，相信愛護他、支持他創建鴻海帝國的母親初永貞女士，在天之靈一定會繼續庇佑鴻海集團繼續成長茁壯。

郭台銘時隔3年重返鴻海科技日，服喪期白髮現身、未致詞僅鞠躬致意，劉揚偉開場感謝其創業打底與支持。郭全程台下聽講並與劉低聲交流，畫面對比2021首屆科技日他生日駕Model E登場、宣示MIH電動車雄心，象徵精神續航再起。（圖／記者師瑞德攝影）

