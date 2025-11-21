HHTD25／鴻海科技日今登場！強打AI與OpenAI合作 鴻海家族股價仍淪陷

財經中心／余國棟報導

鴻海科技日今登場，活動邁入第6年、連續第2年採兩日舉行。董事長劉揚偉登台開場。（圖／記者師瑞德攝影）

台股今（21）日遭遇沉重賣壓，大盤盤中狂瀉逾800點，不僅大盤氣氛低迷，就連備受期待的「鴻海科技日」也難敵空頭壓力。儘管鴻海（2317）上午宣布與OpenAI聯手打造下一代AI供應鏈、並揭幕年度科技盛會，市場仍用腳投票，鴻海股價盤中重挫9.5元，股價在227元，跌幅達4.02%。與此同時，旗下鴻海家族相關個股也同步走弱，反映市場對大盤與AI題材的短線疑慮加深。

一年一度的鴻海科技日（HHTD）今於台北南港展覽館隆重登場，現場聚焦電動車、AI應用、智慧製造等領域，並公開攜手OpenAI與Intrinsic展開雙重合作。其一，是與OpenAI合作佈局AI伺服器基礎設施的設計與美國在地生產，旨在打造美國AI供應鏈主導地位；另一則是與Intrinsic成立合資企業，開發下一代AI機器人工廠。兩大聯盟宣示鴻海要重新定義AI硬體與電子產品的製造生態。

然而，這波技術與國際合作利多，卻無法在台股今重挫的市況中激起投資人信心。鴻海股價早盤一度反彈至229元，但隨即繼續走弱，成交量達4萬張，顯示短線獲利了結與市場不安情緒濃厚。

鴻海家族成員同樣未能倖免。鴻準（2354）收跌2.1元至64.4元，跌幅3.16%；廣宇（2328）下跌1.3元至46.25元，跌幅2.73%；乙盛-KY（5243）下跌1.9元至85.6元，跌幅2.17%；光通訊相關的訊芯-KY（6451）亦走跌2.5元至138元，跌幅1.78%，可見整體鴻海集團股價皆遭殃，未能搭上科技日順風車。

法人指出，儘管鴻海祭出一連串AI戰略新布局，公司先前已預告會展出人形機器人，這些機器人將負責在生產線上進行產品製造，最快能在明年上半德州廠啟用後看到、電動車Model C與Model B等新車款登場，顯示集團正全力轉型AI與電動化賽道，不過面對台股盤勢急轉直下，加上短線資金偏空氛圍濃厚，利多暫難轉化為股價動能。

此外，市場也擔憂，即便OpenAI與鴻海合作具有高度話題性，但初期仍僅止於系統規劃與協議，尚未產生實質營收貢獻，對短線股價刺激有限。加上美國科技股近日修正，AI族群估值偏高風險浮現，導致資金開始轉為保守。

鴻海科技日雖強打AI與全球戰略合作，展現集團在智慧製造與AI硬體的企圖心，但今日股價與家族股普遍走弱，也顯示出利多釋出後，市場仍回歸對基本面與大環境的審慎觀望。未來需觀察合作案是否順利推進，並實質轉化為營收與獲利成長動能，方有機會重拾投資人信心。

