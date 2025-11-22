HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
財經中心／余國棟報導
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組裝工站的運作情形，看AI如何幫機器人練功。
科技日現場演示真實產線需求情形，這些任務過去高度依賴人工，不僅重複性高、勞動強度大，還容易因疲勞影響精度。現在由機器人協助，不僅能24小時穩定作業、提升效率，還能顯著降低長期運營成本。包括雙手取放介面板，以傾斜的軀幹擴大作業範圍；雙手協作搬運較大物件，以移動底盤與軀幹升降擴大作業範圍；甚至是執行高精度的鎖螺絲任務，展現靈巧手部控制能力，甚至即使螺絲孔被管線遮擋到了，機器人會用一隻手把管線撥開，再用另外一隻手將螺絲鎖進來。
展區內智慧製造另一亮點，是晶圓搬運機器人SHR-F20。這台機器人最大的特色，就是它的自主導航和安全設計。結合了鐳射 SLAM和二維碼技術，所以在廠區內可以很精準地定位，移動靈活，不會被複雜的空間環境所影響。具備對角雙雷達、側邊雷達和前方的視覺感測器，能夠做到360度環境偵測，避免和人或設備發生碰撞，安全性非常高。 專門幫半導體工廠處理晶圓載具搬運與上下料的機器人，過往這些動作通常要靠人力，現在透過SHR-F20機器人就能全自動完成，既省時又降低出錯的風險。
SHR-F20機械手臂設計也很有彈性，可以加上2D或3D視覺，還能換不同的夾爪和儲位模組。這代表它不是只是一台固定功能的機器人，更能依據不同應用需求靈活調整，無論是搬運各式載具、精準對位，甚至面對更複雜的作業場景，都能輕鬆應對。 另一個「遙控操作靈巧手」則是人機互動的範例，在HHTD現場透過設計的遙控操作機制，可以直接體驗靈巧手的操控感。在相機前方，利用電腦視覺來解析人手的姿態，將手部動作即時轉換為靈巧手的動作訊號。今年，鴻海已完成了第一支靈巧手的開發，它採用關節直驅設計，具有4根手指，16個自由度，重量僅1公斤，卻能承載5公斤重量的東西。
最後基於數位孿生的「AI機器人精密組裝工站」， 工站裡的機器人就像是一位能自己思考、自己練功的自動化老師傅，專門負責零件的高精度組裝。 透過數位孿生技術，先在虛擬世界裡「練功」。 AI在虛擬環境中進行強化學習，不斷嘗試不同的組裝方式，摸索出最順的動作與最短的組裝時間。訓練完成後，成果直接同步回真實產線，讓機器人一上線就能精準作業，幾乎不需人工微調。
最後，鴻海也秀出基於NVIDIA Omniverse libraries構建的全廠可視化運營系統，覆蓋新工廠整體建設、自動化產線設計、數據中心能源管理三大關鍵場景，打造從規劃、模擬到運營維護的一體化智能決策中樞。它的核心價值在於，無論是新建還是改造工廠，整個製造體系都能在虛擬環境中提前驗證、持續優化。從廠房佈局、產線配置到能源策略，所有決策都可在數位孿生空間中反復推演，大幅減少實體建設後的重新施工修正，顯著縮短建廠週期，降低試錯成本。這也是鴻海未來在全球智慧製造佈局擴張的核心競爭力。
