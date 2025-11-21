HHTD25／鴻海科技日迎輝二代！從調酒師努力轉型科技業 年薪曝光

財經中心／王文承報導

許多科技人期待的鴻海科技日（HHTD25）今（21）日正式登場，開幕式邀請輝達創辦人黃仁勳的兒子、黃勝斌現身，成為活動最大亮點之一，他以輝達機器人產品線經理的身分出席。然而，美國矽谷長期有一項傳統，創辦人的子女多半避免涉足家族事業。不過，這項文化似乎正悄悄改變，而起點正是被譽為「AI教父」的黃仁勳兩名子女，他們先後進入輝達，並靠自身實力晉升要職，年薪更是超乎想像。

鴻海科技日迎輝二代



黃勝斌與姊姊黃敏珊近年逐漸在科技圈曝光，常出現在Computex、OCP等國際活動中，積極替台灣供應鏈站台。但兩人很少出席單一企業的科技日，這次現身，不僅象徵輝達與鴻海關係更緊密，也凸顯台灣科技日的重要性愈來愈高。

資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉曾在臉書撰文指出，黃仁勳的女兒黃敏珊與兒子黃勝斌，不僅大方承認「輝達二代」身分，也多次與父親共同公開亮相，絲毫不避諱與公司的深厚連結，這與矽谷普遍「子不承父業」的文化形成強烈對比。

黃氏兄妹的早年背景與科技領域完全無關。34歲的黃敏珊曾就讀巴黎藍帶廚藝學院，做過廚師；35歲的黃勝斌則畢業於哥倫比亞學院，曾在台灣旅居多年，還與朋友經營知名酒吧「R&D Cocktail Lab」。直到五年前，兩人一起報名麻省理工學院（MIT）的AI短期課程，並陸續攻讀MBA，才逐步踏入父親的專業領域。

黃敏珊於2020年以Omniverse行銷實習生身分加入輝達，負責虛擬平台與數位孿生的產品行銷。短短幾年便晉升為資深總監，年薪突破110萬美元（約新台幣3650萬元）。她個性直率、效率驚人，被同事形容為「郵件幾乎秒回的工作狂」，績效不佳也敢直接指出。

黃勝斌則在2022年加入輝達，最初在「Isaac Sim Cloud」團隊擔任產品經理，目前已升任「Robotics」機器人產品線經理，專注AI模型與模擬軟體的研發，年薪達53萬美元（約新台幣1710萬元）。與姐姐的強勢風格不同，他更具耐心與傾聽能力，被視為能凝聚團隊的協調型領導者。

吳佳晉最後分析，黃敏珊與黃勝斌是否會成為黃仁勳的接班人仍言之過早，但輝達是否會成為矽谷少見的「家族企業」，關鍵不在於血緣，而在於下一代是否具備引領AI巨頭所需的視野與能力。

