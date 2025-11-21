HHTD25／鴻海Model A百變設計驚呆 通勤、商用、物流全包

記者鍾釗榛／綜合報導

鴻海Model A電動MPV壓軸登場。（圖／翻攝鴻海YT）

HHTD/25鴻海科技日最受矚目的壓軸亮點，非Model A MPV莫屬。這款多功能電動車如今已接近準量產姿態，被視為未來通勤、計程車及物流的全能解決方案。

鴻海Model A電動MPV已接近準量產姿態。（圖／翻攝鴻海YT）

鴻海策略長關潤表示，Model A搭載135kW馬達，採用400V電氣架構，具備軟體可升級功能和先進電池保護技術，不僅續航可靠，也符合東南亞、日本及印度市場需求。加長軸距讓乘坐空間更寬敞，迴轉半徑僅4.99米，城市靈活度大幅提升。

廣告 廣告

鴻海策略長關潤表示，Model A具備強大的市場潛力。（圖／翻攝鴻海YT）

外觀科技感十足

Model A的外觀最吸睛的，就是那組貫穿式LED頭燈，簡潔線條帶來未來感。車側滑門旁還設置資訊顯示區，可以直接查看電量、續航、時間與氣溫，實用又直覺。車內座艙採抬高設計，配備全數位儀錶與無線充電板，科技感十足。整體座艙氛圍前衛，搭配舒適座椅，無論短途通勤還是長途載客都很貼心。

貫穿式LED頭燈具有濃厚科技感。（圖／翻攝鴻海YT）

模組化設計靈活多變

Model A最令人驚豔的是其模組化車身設計。依不同需求，它可以變換成乘用、計程車或物流車型，靈活應對各種使用情境。這種共用平台設計不只降低生產成本，也能簡化未來維修與保養流程。對於計程車更新換代或物流車隊採購來說，Model A無疑是一個高效且經濟的選擇。

依不同需求，它可以變換成乘用、營業用或物流車型。（圖／翻攝鴻海YT）

全球市場潛力大

關潤強調，Model A在日本市場特別受到青睞，當地許多老舊計程車已無法滿足現代需求，而Model A提供更舒適的乘坐空間與可靠續航，正好能填補這個空缺。東南亞及印度市場也具有廣大潛力，這款MPV有望成為當地熱門選擇。

鴻海Model A電動MPV。（圖／翻攝鴻海YT）

更多三立新聞網報導

HHTD25／神級陣容「自駕四巨頭」曝光：鴻海＋Uber＋輝達＋Stellantis

【怎能不愛車】Magma GT概念超跑 被讚「科尼賽克同等級」

「樂高」真的組車隊！新賽車亮相、正式參戰F1 Academy

【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車

