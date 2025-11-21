HHTD25／Open Ai奧特曼現身 與鴻海合作細節曝光

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技日今開幕，OpenAI執行長奧特曼以影片現身站台，鴻海首度公開合作細節：共同設計製造「Stargate」AI資料中心伺服器、電源與散熱等關鍵硬體，並由鴻海美國、墨西哥廠供應，助攻美國5000億美元算力擴建。（圖／記者師瑞德攝影）

今日開幕的第六屆鴻海科技日，國際及重量貴賓Open Ai的奧特曼，以錄影的形式，參與這場盛會。OpenAI 執行長 Sam Altman 與鴻海精密（Foxconn）的合作，是2025年AI產業供應鏈的重要發展。這項夥伴關係聚焦AI資料中心硬體設計與製造，旨在加速OpenAI的「Stargate」計畫，一項投資1.4兆美元、建置30GW計算資源的巨型AI基礎設施，足以供電2,500萬美國家庭。

合作起於2025年9月底Altman的低調訪台。他分別會見鴻海及台積電（TSMC）高層，討論AI晶片設計、伺服器基礎設施及生產合作。 Altman視鴻海為關鍵夥伴，鴻海不僅是iPhone組裝龍頭，更在AI伺服器領域佔全球市佔逾20%。此次合作，雙方將共同開發多代AI伺服器，涵蓋電源、網路及冷卻系統的核心組件，並由鴻海在美國工廠製造。這有別於傳統供應鏈，OpenAI直接參與設計，確保硬體與ChatGPT等模型無縫整合。

對鴻海而言，這是轉型AI高階製造的里程碑。鴻海董事長劉揚偉表示，合作將強化MIH電動車平台與AIoT應用，預計2026年貢獻營收10%以上。 Altman則強調，OpenAI需全球夥伴應對NVIDIA晶片短缺，鴻海的墨西哥及美國工廠將提供產能保障。 訪台期間，Altman還探訪台積電，討論自製AI晶片可能性，顯示台灣在全球AI生態的戰略地位。

此聯盟不僅緩解OpenAI硬體瓶頸，也助鴻海避開美中貿易戰風險。隨著Stargate計畫推進，預計2026年將釋出數千億美元訂單，台灣供應鏈將受益匪淺。但挑戰在於技術轉移與本土化，Altman曾暗示需台灣工程師赴美支援。合作象徵AI時代的全球分工，鴻海從代工蛻變為AI硬體推手，Altman的「台灣朋友」或許是下一個焦點。

