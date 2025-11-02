Hi-Fi Un!corn寵粉中文輪番來 翻唱五月天夯曲

韓國新生代樂團Hi-Fi Un!corn。（圖／SHOWOFFICE提供提供）





韓國新生代樂團Hi-Fi Un!corn今（2日）在高雄Backstage Live帶來《ASIA TOUR 2025–Teenage Blue》演唱會，各地的RaSiDo（粉絲名）熱情湧入現場，氣氛從開場到安可始終沸騰不減，今年多次來台，成員們更是中文很「輪轉」，還特別翻唱了五月天〈後來的我們〉。

主唱嚴太民序曲久以中文熱情喊話：「高雄，你們準備好了嗎？尖叫聲！」今年幾次的訪台演出，成員們的中文表達明顯進步，太民在台上喊話：「高雄，好久不見，能再次見到大家真的非常幸福，謝謝你們的等待，希望今晚各位和我們一起製造屬於青春的一夜！」隊長兼吉他手金賢栗也開心地說：「今天能在大家面前彈吉他，感到非常幸福，一起享受這個舞台吧！」貝斯手孫基允與鼓手許民也以中文向觀眾打招呼：「高雄好久不見，今天一起嗨翻全場吧！」

韓國新生代樂團Hi-Fi Un!corn中文告白粉絲：「我們的初戀，就是現在！」。（左起：孫基允、福嶌崇人、許民、嚴太民、金賢栗）。（圖／SHOWOFFICE提供提供）

成員在火紅燈光中登場，以專輯同名主打曲〈TEENAGE BLUE〉揭開序幕，主唱福嶌崇人特別提到：「今晚演出的第一首〈TEENAGE BLUE〉是這次巡演的主題，這是一首承載青春的歌曲。青春會讓人悸動，也會讓人感到害怕與不安，但我們想傳達的是，只要帶著願意相信彼此的心，一起攜手勇敢前進，那無論是幾歲，都依然青春。」太民也補充道：「如果你們心中有不安或煩惱，今晚就拋開一切，與我們一起體驗青春，跟著我們的音樂一起跳起來，把不愉快通通甩掉！」

「我們相信，青春不是年齡，而是心態，想把每個人心中的青春找回來！」正是Hi-Fi Un!corn高雄場最大的演出企圖。接續演出的〈Beat it Beat it〉、〈Run Away〉、〈Left or Right〉等歌曲，主唱嚴太民與福嶌崇人以穩健嗓音詮釋多首搖滾作品，隨著熱力四射的節奏與互動，現場氣氛持續沸騰，熱力不斷。他們持續以中文互動：「大家玩得開心嗎？氣氛要再熱一點嗎？」引起全場粉絲熱烈回應。

Hi-Fi Un!corn分享：「其實我們昨天在高雄舉行街頭快閃，不知道現場的各位有沒有人來看我們？是我們第二次在高雄舉辦快閃活動，每次都有好多粉絲到場，真的非常感謝大家的陪伴，能夠再次回到高雄，在大家面前演出，每一次都覺得很幸福。所以，我們也特別準備了要送給大家的禮物。」

隨後即演唱了今年人氣電影《獵魔女團》的主題曲〈GOLDEN〉。改編的熱血搖滾版本，搭配主唱高音層層堆疊的爆發力，讓現場驚呼連連。緊接著，他們更驚喜演唱五月天的經典名曲〈後來的我們〉，熟悉的旋律響起，真摯的歌聲，展現出Hi-Fi Un!corn成員們為了表達誠意，勤練中文歌曲的用心與誠意。

「來到高雄，因為想要跟大家有更多音樂上的交流，所以特別準備了中文歌曲，這次翻唱了五月天前輩的歌曲，希望大家會喜歡」隊長金賢栗則是特別表揚了自家的兩位主唱，表示因為是不熟悉的語言，兩位團員持續不停地練習，不僅把所有歌詞發音都背起來，還能夠把歌唱得這麼好聽， 實在太了不起了！」並請粉絲們給予兩位最大的歡呼與掌聲，讓太民害羞的說：「沒有啦，STOP！STOP！」

中文實力大幅進步，Hi-Fi Un!corn撩粉功力也全面升級，太民表示：「說到青春，難免都會想到初戀，請問你們的初戀是幾歲呢？」隨後即嘴甜地表示，「我們的初戀，就是現在，讓我們一起感覺初戀的滋味吧！」讓粉絲們尖叫聲不斷，現場陷入一片粉紅氛圍。

Hi-Fi Un!corn以經典曲目〈Over the Rainbow〉與〈DoReMiFa-Soul〉再次帶領觀眾衝上能量高峰。在粉絲高喊「Encore!」的呼聲中，回到舞台，帶來〈Love Signal〉與〈COTTON CANDY〉等歌曲。團員們難掩激動，感謝每一位RaSiDo，也感謝音樂讓彼此再次與粉絲相遇，承諾未來也會帶著更精彩的舞台來與大家見面，這場演出Hi-Fi Un!corn用最真誠的音樂能量，與粉絲共同寫下高雄夜晚最閃耀的《Teenage Blue》篇章，更多活動後續消息，請關注主辦單位SHOWOFFICE官方社群。



