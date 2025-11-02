Hi-Fi Un!corn翻唱「五月天金曲」 「主唱超認真」被稱讚到害羞喊：STOP

Hi-Fi Un!corn高雄熱力開唱。SHOWOFFICE提供

南韓新生代樂團Hi-Fi Un!corn（하이파이유니콘）於11月2日晚間在高雄Backstage Live帶來《ASIA TOUR 2025–Teenage Blue》南台灣專場，吸引全台粉絲「RaSiDo」（官方粉絲名）熱情湧入。歷時兩小時的演出，以真摯歌聲和紮實演奏，融合純粹青春與熱血搖滾，從開場到安可，現場氣氛始終沸騰，帶領觀眾重溫悸動青春。

開場熱血 青春旋律點燃全場

隨著序曲響起，五位成員在火紅燈光中登場，以專輯主打〈TEENAGE BLUE〉揭開序幕。這首清新抒情搖滾曲目象徵青春起點，主唱嚴太民用中文喊話：「高雄，你們準備好了嗎？尖叫聲！」瞬間點燃氣氛。接著演唱〈Stay With You〉與〈Butterfly〉等明快歌曲，觀眾齊聲應援，讓場地化身青春音樂舞台。

Hi-Fi Un!corn驚喜翻唱五月天〈後來的我們〉。SHOWOFFICE提供

中文進步 傳達勇敢青春心聲

成員們中文表達明顯進步，展現對台灣粉絲的誠意。太民說：「高雄好久不見，能再次見到大家真的非常幸福！」隊長金賢栗也興奮道：「今天能在大家面前彈吉他，感到非常幸福，一起享受吧！」福嶌崇人分享：「〈TEENAGE BLUE〉承載青春的悸動與不安，但只要相信彼此，就能勇敢前進，無論幾歲都青春。」太民補充：「今晚拋開煩惱，跟我們一起跳起來！」

Hi-Fi Un!corn演唱獵魔女團主題曲〈GOLDEN〉大飆高音。SHOWOFFICE提供

熱力搖滾 驚喜翻唱五月天經典

樂團以〈Beat it Beat it〉、〈Run Away〉等歌曲維持高能量，太民與崇人穩健嗓音搭配互動，詢問：「大家玩得開心嗎？氣氛要再熱一點嗎？」現場回應熱烈。他們分享昨日高雄街頭快閃的感謝，並演唱電影《獵魔女團》主題曲〈GOLDEN〉的熱血版，高音爆發力引發驚呼。驚喜來襲，他們翻唱五月天〈後來的我們〉，金賢栗讚揚主唱們勤練中文：「實在太了不起了！」讓太民害羞地說：「沒有啦，STOP！STOP！」

Hi-Fi Un!corn中文告白粉絲：「我們的初戀，就是現在！」SHOWOFFICE提供

安可高潮 承諾未來再見

以〈Over the Rainbow〉與〈DoReMiFa-Soul〉衝上能量高峰後，粉絲高喊「Encore！」樂團回歸演唱〈Love Signal〉與〈COTTON CANDY〉。團員激動感謝RaSiDo：「音樂讓我們再次相遇，未來會帶更精彩舞台回來！」這場演出用真誠能量，與粉絲共同譜寫高雄夜晚的《Teenage Blue》篇章。更多消息，請關注SHOWOFFICE官方社群。



