Hi8全城開趴迎新年 臺中115年元旦升旗凝聚城市力量

記者張妤甄／臺中報導

迎接115年到來，中市府將於明年1月1日上午8時，在市府前廣場盛大舉行元旦升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，今年除邀請88位來自全市各領域的救災與災後復原英雄，共同展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場；並由消防局、建設局、環保局及水利局等局處救災超人代表領唱國歌。民政局長吳世瑋表示，元旦升旗不僅象徵新年開始，更凝聚城市向心力，歡迎市民朋友踴躍參與，共同迎接嶄新的一年。

吳世瑋今（27）日指出，115年元旦升旗典禮是「臺中Hi8 全城開趴」系列活動的亮點活動之一，不僅展現城市凝聚力，也向長年默默守護市民安全的無名英雄致上最高敬意。此次典禮並以「8」為城市幸運符號，邀集88名區公所工班、臺中市救難協會、消防局同仁及義消組成展旗隊伍，聯手展護全國最大巨幅國旗，除展現台中齊心守護家園的凝聚力，也象徵新年的好運與祝福。

此外，市府團隊於花蓮馬太鞍堰塞湖災害中即時投入支援行動，展現跨縣市同舟共濟精神。此次也特別邀請市府消防局「搜救超人」、建設局「鏟子超人」、水利局「下水道超人」、環保局「清潔超人」及「家具超人」代表領唱國歌；另英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也會一同登台接受致敬，歡迎大家一同到場感謝城市英雄的無私付出，讓台中更幸福、國家更安定。

民政局提到，此次升旗典禮主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵臺中市各項市政建設歷經多年耕耘與累積，逐步展現豐碩成果，迎向充滿希望的新一年；整體設計以一條綿延且自由延展的線條貫穿畫面，象徵城市發展歷程中所面臨的挑戰與堅持，最終勾勒出壯闊山形與旭日初升的意象，傳達臺中在歷經考驗後撥雲見日，邁向豐收成果與光明未來的城市精神，展現持續前行、穩健成長的城市形象。

民政局說明，此次升旗典禮將由臺中女中樂儀隊以精采的操槍演出揭開序幕，並邀請霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物（山、海、屯、城代表）引領市長及貴賓進場，活動當天市民朋友也可在吉祥物身上尋找暗藏數字「8」的巧思與驚喜。另社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會（ACC）助養的非洲賴索托院童，並將帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，透過文化交流與感恩演出，為升旗典禮注入溫暖人心的祝福與希望力量。

民政局補充，115年元旦升旗典禮將發放限量5,000份紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」、中華民國國旗及臺中Hi8紋身貼紙、小國旗，當日上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自6時30分開始開放領取，民眾須於7時30分前持兌換券，配合現場動線及遵守排隊秩序完成兌換。另7時40分表演節目開始、升旗典禮8時正式舉行，不便到場的民眾，元旦當日上午7時40分也可透過市長盧秀燕臉書粉絲專頁 ( https://m.facebook.com/LuShiowYen )觀看現場直播。

88位城市英雄將展護全國最大巨幅國旗震撼登場(資料照片)。（中市府民政局提供）

英勇的搜救超犬uno與ring也會出席元旦升旗典禮接受致敬。（中市府民政局提供）

限量國旗及台中hi8紋身貼紙開放領取。（中市府民政局提供）