Hi8破百億再加碼！盧市長宣布2/8大甲商圈抽108萬

「台中Ｈｉ８」系列活動串聯八大節慶，消費登錄金額破百億。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

演唱會經濟持續發威，帶動百億商機！「台中Ｈｉ８」系列活動串聯八大節慶，掀起全城消費熱潮，消費登錄金額一日正式突破一百億元大關，台中市長盧秀燕宣布，將於二月八日在「台中Ｈｉ８、好運迎春在大甲」活動中，加碼抽出一名一百零八萬元現金壓軸大獎。

繼台中購物節創下歷年新高三百七十四億元消費紀錄後，「台中Ｈｉ８」也在短短三十六天內突破百億元里程碑，連續兩波慶典經濟活動雙雙創下全國新高。成功關鍵在於精準掌握「人潮」動能，串聯「商品與服務」，引導「消費金流」，其中一般性消費占比超過百分之八十七，並吸引七個縣市來台中消費金額突破億元，成功將追星人潮轉化為觀光客流，帶動商圈、市集與觀光景點熱絡，全市共有二十個行政區「Ｈｉ８」營收突破一億元，消費動能由大型商場延伸至巷弄小店。

經發局說明，凡於１１４年十二月二十六日至１１５年二月三日期間的消費憑證，登錄期限一律延長至１１５年二月六日晚間十一時五十九分止。提醒民眾把握時間整理、補登消費資料，活動期間內，只要於登記營業地點位於台中市、具合法登記之店家（含稅籍登記於台中市）消費並取得統一發票，或於參與活動之免用統一發票店家消費並取得收據，皆可透過「台中通ＡＰＰ」完成登錄。一百零八萬元現金加碼大獎將於二月八日星期日下午，在大甲商圈舉辦的「台中Ｈｉ８、好運迎春在大甲」活動現場抽出，並同步加碼線上抽出五名七十吋電視得主，以及「台中通ＡＰＰ下載突破３１０萬」的機票獎項。