Hi8破百億再加碼 2/8大甲抽108萬

「台中Hi8」系列活動持續帶動消費動能，在演唱會與節慶活動加持下，消費登錄金額於2月1日正式突破100億元，對於活動獲得熱烈回響，台中市長盧秀燕宣布，將於2月8日在「台中Hi8、好運迎春在大甲」活動中，加碼抽出1名108萬元現金大獎，作為活動壓軸；同時，消費登錄補登期限也同步延長至2月6日，讓民眾有更多時間完成登錄。

經發局長張峯源表示，繼台中購物節創下374億元消費紀錄後，「台中Hi8」活動在短短36天內再度突破百億元，兩項大型慶典經濟活動皆創下全國新高，活動期間一般性消費占比超過87%，並吸引來自7個縣市的消費金額突破億元，顯示人潮有效轉化為實質消費，帶動商圈、市集及觀光景點整體成長，消費動能不僅集中於大型商場，也延伸至在地巷弄店家，呈現擴散效果。

經發局進一步說明，凡於114年12月26日至115年2月3日期間取得的消費憑證，登錄期限一律延長至115年2月6日23時59分。活動期間，只要在營業地點或稅籍登記於台中市的合法店家消費並取得統一發票，或於參與活動的免用統一發票店家取得收據，皆可透過「台中通APP」完成登錄。

108萬元現金加碼大獎將於2/8(日)下午，在大甲商圈舉辦的「台中Hi8、好運迎春在大甲」活動現場抽出，並同步進行線上抽獎，包括5名70吋電視得主及配合「台中通APP下載突破310萬」的機票獎項，活動當天現場也安排表演與多項摸彩活動。