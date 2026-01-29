《HiGH&LOW》10 週年回憶殺 AKIRA 自嘲造型：我怎麼會變成這樣？

AKIRA 日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會。（LDH 愛夢悅提供）

EXILE 放浪兄弟成員 AKIRA 日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會，回顧系列迎來 10週年的歷程。現場集結多位歷代演出成員，他也首度談起自己在《HiGH&LOW熱血街頭》中飾演「琥珀」時的造型秘辛，透露當年為了呈現角色歷經衝突後的疲憊與滄桑感，竟是靠「潑鹽水」打造出帶有塵土感的頹廢髮型，讓他一邊準備、一邊忍不住在心中自問：「我怎麼會變成這樣？」

導演平沼紀久也補充，拍攝期間 AKIRA幾乎每天都先用鹽水洗頭，再進棚拍攝，刻意讓頭髮呈現乾燥、粗糙的狀態，更貼近角色設定。他形容，片中那句「你怎麼了，琥珀」，不僅是台詞，也像是貫穿角色內心的提問。AKIRA則表示，透過這樣的準備方式，能更自然進入琥珀的心理狀態，情緒不需過度刻意鋪陳。

AKIRA回憶他在《HiGH&LOW 熱血街頭》中飾演「琥珀」時，為呈現蒼桑感刻意用鹽水洗頭。（LDH 愛夢悅提供）

2019 年加入《HiGH&LOW》系列的吉野北人坦言，自己原本就是該系列的粉絲，如今能與 AKIRA飾演的琥珀同台，反而感到壓力，直言「其實想站到最旁邊」。AKIRA 則笑說：「為了對抗這個『閃亮版HiGH&LOW』，我才把這些成員帶來。」一旁的 SWAY 也自嘲三人屬於「暗黑側」，讓現場笑聲不斷。

《HiGH&LOW 熱血街頭》十週年將有一系列企劃。（LDH 愛夢悅提供）

AKIRA 也強調，每次站在與《HiGH&LOW》相關的場合，都能再次感受到作品的厚度與延展性，「能以『Made in LDH』的方式，不斷挑戰最前線的娛樂形式，將企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事。」《HiGH&LOW 熱血街頭》自推出以來，已累積 4部電視劇、7 部電影，並延伸至舞台、音樂與現場演出等多元形式。隨著 10 週年到來，今年也將展開包含電影回顧上映與全夜放映在內的一系列紀念企劃，相關電影目前亦可於 Netflix 平台觀看。

