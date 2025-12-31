HIGHLIGHT想在雲林開演唱會 粉絲名與跨年slogan有一巧合！耀燮感性道：是命運吧

HIGHLIGHT。翻攝雲林縣政府YouTube

韓國男團 HIGHLIGHT 2025年12月31日受邀擔任雲林跨年晚會的倒數前壓軸嘉賓，吸引大量粉絲擠滿田徑場。團員們除了輪番用中文問候「大家好，我們是 HIGHLIGHT」並祝賀新年快樂外，更在台上感性表示希望未來能到雲林舉辦專場演唱會。

雙重巧合連結粉絲名

在互動過程中，主唱耀燮特別提到今年雲林跨年晚會的標語「Light up 雲林」。他驚喜地發現，HIGHLIGHT 的粉絲名稱正好也是「Light」，這份巧合讓他感性地向全場觀眾說道：「我想我們跟雲林的 Light 相遇，應該就是命運吧！」他也稱讚雲林的天氣與市民的心一樣溫暖，並祝福大家明年心想事成、身體健康。

廣告 廣告

HIGHLIGHT想到雲林開演唱會。翻攝雲林縣政府YouTube

斗俊承諾常來台灣

隊長斗俊分享，他們中午已經先在雲林市區逛過，覺得天氣非常好，市民也非常親切，為這次行程留下深刻的回憶。當主持人丫頭轉達台下粉絲的心願，希望他們能「常來台灣」時，斗俊立刻大方表示「OK」，引發全場尖叫。耀燮更接著許下新目標，希望能來雲林舉辦演唱會，邀請在場所有人到時一定要參加。

經典神曲清唱驚豔全場

HIGHLIGHT 以動感歌曲〈Chains〉火熱開場，隨後演唱了經典作品 〈Shadow〉、〈Fiction〉與 〈Shock〉。在挑選跨年歌曲時，耀燮與起光現場清唱了一段〈Beautiful Night〉，台下萬名觀眾整齊劃一地跟著大合唱，展現出強大的粉絲凝聚力。起光感性表示，能在 2025 年最後一個小時與大家互相交換力量，感到非常幸福與感謝。

溫馨祝福邁向 2026

演出的最後，東雲代表團員體恤大家 2025 年辛苦了，希望大家在 2026 年都能更健康。他也特別感謝到場支持的 Light，以及現場原本不認識 HIGHLIGHT 的觀眾，並再次以中文大喊「新年快樂」。最後，全團以歡樂的〈Plz don't be sad〉作為結尾，帶領現場氣氛達到最高點。



回到原文

更多鏡報報導

華莎新北跨年台上突然「自我反省」 雨中甜喊：今天把這裡當家

權恩妃高雄跨年細肩帶洋裝「可愛又性感」 跟全場一起互動「歐誒！」

Lulu高雄跨年開場表演「陳漢典一臉欣慰」 Talking聊開「刪嘉賓」：先幫八三夭找住宿