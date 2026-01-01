HIGHLIGHT登雲林跨年放話「辦專場」 倒數用《烏龍派出所》配樂笑翻網

HIGHLIGHT受邀等上雲林跨年舞台。（孫伊萱攝）

雲林縣政府相隔12年舉辦的跨年晚會「Light up Yunlin電光跨年點亮未來」於虎尾鎮縣立田徑場圓滿落幕，吸引2萬人到場，創下雲林跨年人潮最多的一次，韓國男團HIGHLIGHT不僅上台演唱〈Fiction〉、〈Shock〉等經典曲，更在2025年的最後一刻，一起上台倒數，伴隨著6分鐘的半環場煙火施放，共同喜迎2026年。爆笑的是，準備倒數時播放的音樂竟選用卡通《烏龍派出所》的配樂〈コミカルに追いかけっこ〉（滑稽追逐），影片迅速在網上瘋傳。

成員耀燮、起光曾在2018年受邀登上桃園跨年舞台，此次是HIGHLIGHT首度全員來台跨年，以歌曲〈Chain〉開場，更有前奏一下就能立刻跟著唱的經典曲〈Shadow〉、〈Fiction〉、〈Shock〉，最後以〈Plz don’t be sad〉做結，台下超大的應援聲更是從直播中就能清楚聽見，訪問環節中，被問及最想用哪一首歌代表從2025年到2026年的心情時，更加碼清唱了一段〈Beautiful Night〉，掀起滿滿的回憶殺，耀燮雖拿著GoPro上台紀錄，還不忘爆笑側拍斗俊演唱，但輪到自己的部分時，立刻換成麥克風，展現完美唱功，不愧是出道16年的專業偶像。

倒數後的6分鐘半環場煙火相當壯觀。（雲林縣政府提供）

4人除了不斷用中文高喊「新年快樂」向觀眾拜年外，耀燮更放話「新年目標是在雲林開演唱會」，邀請在場所有人屆時一定要參加，隊長斗俊也說，第一次造訪雲林，覺得天氣非常好，市民也非常親切，為這次行程留下難忘的回憶，承諾之後會更常來，主持人讓台下粉絲對HIGHLIGHT說「常來台灣喔」，主持人丫頭也趁勢問成員：「OK？」斗俊馬上大方表示：「OK！」，再度引發全場尖叫。

