HIGHLIGHT跨年場開唱 喊話「希望到雲林開演唱會」

人氣韓團HIGHLIGHT尹斗俊、孫東雲、梁耀燮、李起光一起與民眾同樂，更喊話明年想到雲林開演唱會。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣睽違12年舉辦跨年晚會，縣府更是邀請人氣韓國男團HIGHLIGHT獨家跨年演唱，晚間11點開場，短短5首歌就吸引現場上萬民眾歡呼不止。尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人紛紛表示「想要到雲林辦演唱會」更是引來大家熱烈歡呼。

二代男團HIGHLIGHT成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲，即使出道已經16年，所有團員仍帥度不減，繼2024年高流、今年北流專場演唱會演出後，此次更是首度將跨年獨家開唱獻給雲林，來自台北、高雄、澎湖，甚至遠從荷蘭阿姆斯特丹的「Light」(意指該團粉絲)到場。

晚間11點左右在主持人的介紹下，4名成員隆重出場，隨著粉絲們尖叫下，4人先後演唱Chain、Shadow、Fiction、Shock、PLZ Don't Be Sad等5首歌曲，舞台下粉絲們高舉應援燈、應援牌，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人更是不時對粉絲們比愛心。

主持人DJ堯一堯、丫頭(詹子晴)更是演出期間訪問4名成員。尹斗俊表示，抵達雲林的時候就有稍微逛一下當地，天氣非常舒適宜人，各位民眾也對他們非常友善，留下了很深刻的印象，希望下次能夠再訪雲林，來場旅行。

主持人更是詢問成員們是否有新年目標、有什麼樣的準備？梁耀燮說「新的目標就是希望到雲林辦一場演唱會！」，話語剛說話，台下尖叫聲更是傳出，DJ堯一堯、丫頭(詹子晴)與民眾們一同用韓語「진짜」(真的嗎？)詢問，台上4人更是再次點頭表達同意。

人氣韓團HIGHLIGHT將獨家跨年場獻給雲林，兩萬名民眾一起同樂，嗨到翻。(記者李文德攝)

