HIGHLIGHT跨年連飆2首神曲！ 萬人擠進直播：雲林贏了

南韓團體HIGHLIGHT於雲林跨年晚會擔任壓軸嘉賓，以歌曲《Chain》開場，接續演唱《Shadow》，令人驚喜的是，他們還帶來了經典歌曲《Fiction》、《Shock》，讓網友直呼「雲林贏了！」

HIGHLIGHT雲林跨年（圖／翻攝自YouTube）

HIGHLIGHT首次來到雲林跨年，隊長尹斗俊表示，他們上午已經在雲林到處逛逛，除了天氣很好，也感受到當地居民的親切和熱情，留下難忘回憶，笑說如果有機會，下次想來雲林旅遊，更表示「新年目標是在雲林開演唱會」，讓現場頓時爆出一陣尖叫聲。

在演唱《Shock》時，主唱梁耀燮的高音讓人驚艷，直播也擁入超過萬人搶看，不斷留言「夢回2010年」、「唱這首我真的哭了」、「雲林贏了」、「神曲串燒太神啦」、「早知道就衝雲林了」，HIGHLIGHT最後以《Plz don’t be sad》結束演出。

HIGHLIGHT雲林跨年（圖／翻攝自YouTube）

不過有部分網友反應，HIGHLIGHT受訪期間，翻譯的不同步，以及主持人與藝人之間的互動，讓人看了略顯尷尬，運鏡、舞台也有檢討空間。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導