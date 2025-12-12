HIGHLIGHT降臨雲林跨年！ 全台韓星迎2026新年一次看

2026新年即將到來，跨年倒數20天，近日各縣市紛紛公佈超強跨年演唱會卡司，其中多個縣市更邀請韓星「走灶咖」來台和粉絲迎新年，高雄有權恩妃、嘉義有Mamamoo頌樂外，雲林縣今（12）天也宣布，男團HIGHLIGHT也將獨家降臨和粉絲跨年，不少粉絲直呼「不敢相信」！

雲林縣舉辦兩場跨年演唱會，除了劍湖山樂園將施放10分10秒、長達1000公尺的摩天輪和環山煙火，另一場「電光跨年 點亮未來 Light Up Yunlin」就在今年剛啟用的雲林縣立田徑場，日前卡司公布邀請羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、AcQUA源少年、薛恩、Julia吳卓源、慢慢說、甜約翰Sweet John以及西屯純愛組。

另外，雲林縣長張麗善今天親自宣布，重磅邀請韓團HIGHLIGHT一同跨年，且四位團員斗俊、耀燮、起光、東雲全員到齊，先前還未公布時，就有粉絲透過主題猜測是否為HIGHLIGHT，如今證實消息，不少粉絲激動直呼「太誇張」、「瘋掉了」、「準備回雲林跨年了」、「歡迎社長們來雲林玩」！

2026全台韓星跨年場次：

《閃耀新北1314跨河煙火》

地點：淡水漁人碼頭

韓星：華莎HWASA

華莎將在淡水漁人碼頭跨年。圖／新北市政府

《桃園ON AIR跨年晚會》

地點：桃園棒球場

韓星：Apink

Apink在桃園跨年。圖／翻攝自IG@taoyuantravel

《雲林電光跨年✧點亮未來跨年晚會》

地點：雲林縣立田徑場

韓星：HIGHLIGHT

雲林首邀韓團跨年。圖／翻攝自FB@Stacie Chen 陳璧君

《嘉義全嘉藝起來跨年晚會》

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

韓星：Solar 頌樂

頌樂將在嘉義跨年。圖／翻攝自FB@嘉義市政府文化局

《高雄夢時代雄嗨趴跨年晚會》

地點：夢時代購物中心／時代大道

韓星：權恩妃

權恩妃將在高雄夢時代跨年。圖／年代提供

