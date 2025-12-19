HIGHLIGHT、SJ D&E確定出席高雄櫻花季！台日韓卡司一次看 搶票時間出爐
明年迎來第3屆的「高雄櫻花季」將在3月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場。第2波卡司出爐，包括Super Junior（SJ）小分隊SJ-D&E成員東海、銀赫，以及HIGHLIGHT等卡司都確定出席。
SJ-D&E今年7月本來要在夢時代參與啤酒節，沒想到卻遇到颱風攪局取消，當時遺憾返韓的他們，明年3月將參與櫻花季，再度來到夢時代陪高雄粉絲一起嗨。此外，有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，除了預計參與雲林跨年晚會，也敲定明年3月造訪櫻花季。加上先前已公布的大勢男團BOYNEXTDOOR，卡司堅強。
韓國女偶像則有VIVIZ、 WENDY確定參與；日本卡司則邀來以強烈音樂風格與高辨識度著稱的ALI來台演出。ALI多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。
台灣卡司同樣星光熠熠，包括Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉。
高雄櫻花季搶票、優惠細節一次看
2026高雄櫻花音樂節演唱會將於3 月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場，門票將於12 月 23 日（二）中午 12點開放中信卡友優先購票，24 日（三）下午 1點全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中信卡友享 95 折、UniOpen 卡友享 92 折，中信全卡友一般區再享9折優惠。
更多鏡報報導
趙震雄退圈拋震撼彈！《信號2》播出有望 tvN鬆口：找最佳方案
《驚六》3人出事還不夠！全炫茂被挖出9年前車內打點滴 急發聲切割「注射阿姨」
韓星手搖＋1！舒華參戰推烤糖蕎麥凍奶青 張員瑛愛死「老賴」還自拍
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 38
雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 228
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 22
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 24
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 8
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10