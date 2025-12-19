HIGHLIGHT、SJ D&E確定出席高雄櫻花季！台日韓卡司一次看 搶票時間出爐

SJ-D&E、HIGHLIGHT等二代韓團都將參與明年3月的高雄櫻花季。寬寬整合提供

明年迎來第3屆的「高雄櫻花季」將在3月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場。第2波卡司出爐，包括Super Junior（SJ）小分隊SJ-D&E成員東海、銀赫，以及HIGHLIGHT等卡司都確定出席。

SJ-D&E成員東海（左）、銀赫常來台會粉絲，明年1月也將隨SJ在高雄巨蛋開唱。寬寬整合提供

SJ-D&E今年7月本來要在夢時代參與啤酒節，沒想到卻遇到颱風攪局取消，當時遺憾返韓的他們，明年3月將參與櫻花季，再度來到夢時代陪高雄粉絲一起嗨。此外，有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，除了預計參與雲林跨年晚會，也敲定明年3月造訪櫻花季。加上先前已公布的大勢男團BOYNEXTDOOR，卡司堅強。

廣告 廣告

韓國女偶像則有VIVIZ、 WENDY確定參與；日本卡司則邀來以強烈音樂風格與高辨識度著稱的ALI來台演出。ALI多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。

高雄櫻花季已公布2波藝人名單。翻攝IG@sakurafest.tw

台灣卡司同樣星光熠熠，包括Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉。

高雄櫻花季搶票、優惠細節一次看

2026高雄櫻花音樂節演唱會將於3 月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場，門票將於12 月 23 日（二）中午 12點開放中信卡友優先購票，24 日（三）下午 1點全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中信卡友享 95 折、UniOpen 卡友享 92 折，中信全卡友一般區再享9折優惠。



回到原文

更多鏡報報導

趙震雄退圈拋震撼彈！《信號2》播出有望 tvN鬆口：找最佳方案

《驚六》3人出事還不夠！全炫茂被挖出9年前車內打點滴 急發聲切割「注射阿姨」

韓星手搖＋1！舒華參戰推烤糖蕎麥凍奶青 張員瑛愛死「老賴」還自拍