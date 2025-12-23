《HiHi導覽先生4》第四季主持群火花全開

記者王丹荷／綜合報導

公視台語台《HiHi導覽先生》今（23）日舉行第4季開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）持續帶領觀眾，用臺語走進臺灣各地，本季加入3位全新助理主持林莎、山豬妹、冬天，激盪出全新的節目火花，浩子開玩笑說：「我替大霈感到憂心。」大霈笑說：「她們在做我第3季要做的事，幫忙端盤子、收拾東西。」她自認沒有威脅感，「因為我很高！」也透露浩子就很偏心，被拆穿是偏心林莎，浩子直說：「林莎超棒！」

大霈表示3位助理主持人是節目的「潤滑劑」，她笑說：「林莎比我還懂撒嬌。」浩子也直呼：「開心，氣氛真的變得很活絡！」首次加入節目的林莎坦言，最緊張的瞬間就是臺語突然卡關，「想講的話翻成臺語到底是什麼？整個人會瞬間當機。」但用臺語聽科普反而更有記憶點，尤其是廟宇與美食主題，讓知識變得更親切。

山豬妹笑說第1次錄影「每個瞬間都很緊張」，尤其端菜時深怕把湯湯水水灑出來，但她最著迷的是辦桌文化，「看到廚師談到自己的菜、眼睛閃閃發亮的時刻，真的很感動。」冬天則分享第1次錄影最擔心的是「怕自己沒有把導覽先生介紹好」，但也因此更加投入。她表示，自己最有興趣的是臺語本身，「聽到不同地方的腔調真的很有趣，也讓我更認識臺灣的文化、風景與美食。」

大霈被問日前處理父親後事，她語氣平靜表示《HiHi導覽先生》是爸爸非常喜歡的節目，父親生前總對這些充滿在地人文氣息的內容感到驕傲，「這是我做的、讓他很驕傲的節目，把事情做好，就是對他最好的回報。」她說爸爸沒有留下什麼特別的心願，始終以她為榮，而她能做的，就是好好生活、好好工作。日前特地飛到加拿大見到父親最後一面，並將父親接回，她也表示能「不留遺憾」其實非常難得，「一切都非常好。」希望大家能把握與家人相處的時間。

談到跨年行程，浩子和大霈表示都是陪家人，山豬妹去拜拜：「請各位神明多多照顧，不能為難人，只能拜託神明。」冬天表示會待在家陪狗，林莎透露將回高雄陪家人。今年沒有接跨年活動，浩子看得很淡：「珍惜當下，沒有的時候就陪家人。」他表示今年已經做太多挑戰自己的事情，不只開紅酒課，久未拍戲的他再度演出戲劇，2個星期有大量哭戲讓他壓力大。

山豬妹（左起）、大霈、浩子、林莎、冬天出席《HiHi導覽先生》第4季開播記者會。（公視台語台提供）

林莎（前起）、山豬妹、冬天、大霈、浩子出席《HiHi導覽先生4》記者會。（公視台語台提供）