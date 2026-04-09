《Hit AI & Blockchain》國立臺灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授廖世偉：錢的本質是共識，流動性才是市場核心

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「RWA不是只想說『太棒了，我可以在鏈上買台股、24小時交易』而已，我們有想像，有理想性，這才能讓我們走長、走遠、走廣、走寬、走大。」國立臺灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授廖世偉，在第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會中表示。

錢的本質是共識，流動性才是市場核心

廖世偉說明，他在台大共識實驗室的研究出發點，是錢的價值來自共識」。有共識才有市場。的確，台灣及世界都有太多資產需要靠RWA市場來活化了，但市場的核心能力是流動性——也就是將一種資產換成另一種資產的能力，例如股票換現金、或不同資產之間的互換。

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廖世偉認為RWA最吸引人的地方，正是它與兩個關鍵概念的連結，一是「鏈上流動性」（on-chain liquidity），讓資產的流動狀況可以在區塊鏈上透明呈現；二是「To liquidity」(Token-owned liquidity) 的概念，也就是將代幣轉化為具備流動性的資產。

從比特幣到以太幣的演進，在廖世偉看來是條從「協議主導的流動性」走向「代幣主導的流動性」的路徑。比特幣的供給上限由演算法清楚定義，流動性規則透明公開；而以太幣的Token及ERC標準可以讓代幣在交換時有一定的基準線與可預測性。「這是我覺得最吸引我的地方。」他說。

GPU是當今世界最重要的真實世界資產之一

廖世偉介紹usd.ai的美國新創，其模式是以AI資料中心內的GPU算力作為託底，發行穩定幣。他認為GPU算力與AI資料中心概念極具意義，是當前全球競相爭奪的戰略資產，「從科技來看，電力與半導體是最重要的資產，連半導體晶片只是一個腦細胞，連成整個大腦才是AIDC。」

他指出，台灣在這個競局中面臨電力瓶頸，超過5MW的資料中心建置在台灣通常難以推動，而馬來西亞、泰國等地可以承載80ＭＷ甚至200MW的AIDC，電力充裕、地理位置又鄰近台灣。在這個背景下，usd.ai的模式提供了可能性，投資人可以透過穩定幣參與這些資料中心的融資，並在網站上即時查看資金的投放位置，讓AI飛輪的資金循環更加透明可追蹤。

「蓋AIDC是AI飛輪很大的困境，很多私人信貸 (private credit)都面臨壓力，需要強力支撐。usd.ai用這個方式在AI世界裡發行穩定幣，讓融資可以繼續進行。」廖世偉說。

科技監理是推動RWA的關鍵解方

在技術標準與監管議題上，廖世偉提到ERC-7812，以及現行的ERC-3643與ERC-1400等與RWA代幣化相關的以太坊標準，廖世偉認為建立清晰的技術規格，是讓監管單位放心的前提。

廖世偉引述學生的回答，說明當前推動RWA最大的瓶頸是什麼——學生想都沒想就說「金管會」。廖世偉說，必須正面思考，「如果能夠用科技來協助監理，金管會就會比較願意往前走。」

廖世偉觀察到，金管會已設立RWA代幣小組，各銀行也在積極參與沙盒實驗，這是正向的訊號。他的期許是，KYC（客戶身份驗證）與AML（反洗錢）等合規要求，能夠透過科技手段在鏈上實現，讓監管單位對原生數位資產建立信心，減少推動過程中的制度瓶頸。

廖世偉認為，虛實整合是RWA最吸引人的特質，但真正的整合難度極高，必須先從模擬（simulation）開始，由法律規範先建立框架，讓虛擬的一端在數位時代的規範下逐步將系統建立起來，才能穩健地走向真正的虛實融合。