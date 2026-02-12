Hit Fm DJ「2025年度10大專輯」名單揭曉天王天后全上榜！

蔡依林《Pleasure》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯。（Hit Fm聯播網提供）

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，從2025年整年度發行的華語專輯中，票選出10張最值得推薦的音樂作品，打造年度重量級的音樂企劃。「2025 Hit Fm年度十大專輯」為：aDAN薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、JOLIN 蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車Sunset Rollercoaster《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》、蘇慧倫《輕重Aftersun》。

「FUN DJ」Gracie表示，aDAN薛詒丹的歌聲是你一聽就很難忘記的那種，鬆軟當中帶有個性，那是種無比迷人的特質，就如同她的專輯，「我們都曾是孤獨金魚，而她的歌陪你游向希望。」aDAN薛詒丹從幕後走到幕前，這張《孤獨金魚圖鑑》算是為她這幾年音樂路上的耕耘下了最佳註解，也是2025年華語樂壇最精彩的作品之一。

「FUN DJ」Gracie表示，從概念到曲序安排，每首歌之間的串連，都呼應著都會人生的各種心情，從孤獨厭世，唱著失去與遺憾，到後來自我和解，找回本心與希望；音樂元素以都會流行貫穿，而搭配每首歌的主題，她的嗓音口吻，有時熱切，有時淡定，拿捏得恰到好處，完美演繹。

「宜蘭翹班DJ」維多表示，icyball冰球樂團在《我很抱歉》專輯裡，不僅把復古作為點綴的裝飾，更把那時代特有的迷離、惆悵、感性、絢爛霓虹燈下的孤單感，重新編織進時下的情感敘事之中，「把孤單變成風景，icyball冰球樂團復刻舊時代為新時代療傷」。

「元氣DJ」FIFI菲菲說，JOLIN蔡依林擔任音樂總監，用自我生命體驗與學習，打造全新專輯《Pleasure》。這台《Pleasure》愉悅列車直搗樂迷內心深不見底、幽暗的濳意識大海，隨列車移動，匆匆撇見許多充滿嫉妒、憤怒、色欲、焦慮、過度驕傲，抑或是對金錢及權力崇拜的陌生人，最後發現每張面孔都是自己。

凡漠視自己的陰影，陰影最終會淹沒你，人非得在關係中才有機會窺見自己的陰暗面，請不斷學習與深處的陰暗面和平共處，才有機會踏上英雄之旅，那英雄不為成就任何外在事物，成就的是你。喜歡自己，生命的愉悅自然到來，才有機會體驗「唯有活得像自己，才能退出競爭」的英雄之路。

JOLIN蔡依林表示，謝謝DJ跟歌迷們喜歡，很開心《Pleasure》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯，希望大家每一次聽到《Pleasure》專輯心情都可以很愉悅。

「元氣DJ」Momoko表示，每次聽林宥嘉的作品都有驚喜，繼上一張《王Love, Lord》是對自我的剖析與救贖，提醒大家「愛是王道」後，很期待著下一次他又會丟出什麼議題；而這一次，核心一樣簡單卻容易被大眾遺忘：「世界上每一個人都是重要的」。

林宥嘉第七張專輯《Apples of Thy Eye》靈感來自聖經，關注的核心人物是「每一個人」， 每一個人都是獨一無二，獨樹一格，如同專輯歌曲風格迥異，可以聽到他擅長的抒情歌、慵懶嗓音的爵士曲風，也可以聽到復古、電子與硬地搖滾，語調時而低語呢喃時而狂放，時而直白可愛，呈現多元風格卻又別具巧思的串聯整張張專輯。每首歌都很獨特，都是一個角色或是某個群體的人們，林宥嘉提醒：「你很重要，世界上每一個人都很重要。」

林宥嘉表示，很開心《Apples of Thy Eye》專輯成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯每首歌都有被他賦予的角色，就像是每個人在上帝眼中都被視為很珍貴的寶貝。林宥嘉分享，希望在2026年他的靈感可以多到滿出來，唱歌突飛猛進，祝福大家幸福美滿。

