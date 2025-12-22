HIV公費治療擬放寬外籍人士 永久居留及兒少優先
（中央社記者曾以寧台北22日電）衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年國內HIV新增感染者有望創22年新低，明年預計增加1500名預防投藥名額；擬擴大外籍人士公費治療條件，初步規劃永久居留者及兒少優先。
羅一鈞出席12月世界愛滋月暨紅絲帶20週年慶記者會指出，疾管署統計，國內今年新增「人類免疫缺乏病毒」（HIV）感染者共約850人，預估到年底仍會低於900例，創2003年以來新低。
至於年齡層，羅一鈞說，仍以25到34歲占大宗。整體而言，今年新增感染者較去年減少約11%到12%，評估是治療及預防部分持續往前進，因此大幅減少傳染出去的機率；此外，暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）名額持續增加，也助有效壓制傳染風險。
展望未來，羅一鈞指出，明年會持續擴大篩檢，並且擴大預防用藥名額，預計將增加1500名額供擴大使用。平權部分，目前正在修訂相關補助辦法，預計明年擴大外籍人士接受公費治療條件，初步規劃以兒少及具永久居留證的外籍感染者優先，讓其更快進入治療銜接。
年輕性病感染者方面，羅一鈞說明，近年淋病、梅毒與HIV新增感染數中，淋病與HIV的新增感染數都較往年同期下降，唯年輕族群的梅毒仍在持續上升，推測與網路交友的活躍有關，不過，今年增加幅度應較前一年趨緩。衛福部與教育部持續透過性病防治平台，加強校園性病防治工作。
北捷台北車站與中山站附近19日發生煙霧彈襲擊、隨機傷人事件，其中1名傷者為HIV感染者，衛福部即時啟動事件的暴露後諮詢和公費投藥專案。
羅一鈞說，消息傳出後，1922防疫專線接獲電話，憂心在現場遭血濺身是否有感染風險；不過，整體觀察，已沒有像過去那麼大規模獵巫、污名化的情況，反而有更多網友出來說明U=U（測不到病毒=不具傳染力）概念，顯示已有許多人知道，與過往相較，改善很多。
為了傳遞愛滋病相關正確資訊，台灣紅絲帶基金會領先全國出版繪本「離不開我的好朋友」，闡述感染者遇見愛滋病毒的生命歷程，並製作校園宣導動畫，成為教育宣導的創新教材。公衛學生聯合會則設計以戶外實境遊戲為載體的「HIV 去污名化戶外實境解謎計畫」。（編輯：管中維）1141222
