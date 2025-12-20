HIV感染者被張文砍傷 衛福部籲受影響民眾快就醫

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）北捷隨機攻擊案中，1名傷患為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者。衛福部提醒，事發時在南西商圈，遭血液噴濺或砍傷且尚未就醫者，快就醫，把握72小時投藥黃金時間。

27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人。衛福部統計，截至今天上午6時25分，此事件共造成15人送醫，其中包含張文在內4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

衛生福利部長石崇良今天下午召開臨時記者會指出，其中1名傷者為HIV（愛滋病）感染者，經緊急諮詢專家意見，有關事件中其他傷者暴露後感染風險及後續應如何處置進行討論，「疾管署已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案」。

衛福部疾病管制署長羅一鈞說明，如有事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，且遭砍傷或有血液暴露觸及傷口或黏膜，例如眼睛被血噴到等情形，而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞強調，這名已通報的感染者，長期服藥穩定控制，病毒量屬於測不到的範圍，「感染風險相對低」，但考慮到血液透過凶器或是暴露到傷口黏膜的風險，不能完全忽略，經預防性投藥，可以把感染風險降到實質上等於零，所以透過專案來協助可能受影響的民眾。

他還提到，除了投藥前會先檢測感染的狀況，在暴露後4到6週、第12週時將各追蹤一次，最後一次檢驗結果陰性即可排除，因此，將追蹤這個案子3個月時間。

台北市政府衛生局長黃建華表示，針對目前住院傷患，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

至於醫護警消等人員，羅一鈞說，若因執行業務意外暴露愛滋病毒，依據「因執行職務意外暴露愛滋病毒後預防性投藥補助費用申請注意事項」，經醫師評估須進行暴露愛滋病毒後預防性投藥者，由疾管署全額補助暴露愛滋病毒後預防性投藥的醫療處置費用，含愛滋病毒檢驗、愛滋預防性投藥、診察費、藥事服務費及掛號費等。（編輯：李亨山）1141220