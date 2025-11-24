HIV治療不再侷限單向治療 透過醫病共享決策讓病患不再孤單

在全球積極邁向「2030終結愛滋」的國際目標之際，感染者不再只是被動服藥，醫師也不再單向宣告方案，透過醫病共享決策，病患可以在治療過程中擁有更大的參與感與指導權，因此「醫病共享決策」可讓病患參與自身健康決策，這正是傳統「醫師指導」轉型為「病患主導」的具體實踐。

根據疾管署統計，截至2024年底，臺灣HIV感染者已超過3萬6千人，臺大醫院感染科謝思民醫師表示，目前因為國內防治策略奏效以及治療成效良好，近年來患有HIV的感染者有逐漸下降的趨勢，所以現在在臨床上治療新感染者越來越少，目前主要的挑戰就是把現有已知感染者得到最好的治療。

臺灣感染症醫學會監事及臺灣衛福部愛滋病防治委員會林錫勳委員說明醫病共享決策，兼具著知識、溝通、尊重三個元素，主通傾聽病患的聲音，尊重病人的意願，共同推動醫病共享的決策，讓感染者也加入決策的討論與決策的分享，跟決策的決定。

為了實現2030終結愛滋，林錫勳醫師表示，疾管署正積極更新《愛滋防治白皮書》將防治願景從治療延伸到預防，暴露前預防性投藥普及化與提升HIV檢測可近性，將成為降低新發感染的兩大關鍵策略，希望透過更多元的暴露前預防性投藥選擇與友善的使用環境提升預防意願、降低污名、促進資訊普及，讓更多風險族群及早介入、及早治療。

