HIV照護模式轉型 專家強調醫病共享決策重要性

【健康醫療網／記者周辰瑞、潘昱僑報導】今年度世界愛滋病日，WHO強調「轉型與韌性」的防治策略，推動全球邁向「2030終結愛滋」目標。台灣HIV照護亦積極落實「醫病共享決策」，以「知識、溝通與尊重」為核心，協助感染者依自身需求選擇最適治療，強化自主參與權。

台灣感染症醫學會監事、衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳醫師指出，現代醫療已邁向個人化，每位感染者的生活型態、職業特性皆不同，臨床上需依個別需求提供最適切的治療選擇，並協助患者在了解選項後做出符合自身情況的決策。

台大醫院感染科謝思民醫師也表示，臨床推動共享決策的重點在於，處方並非由醫師單方面制定，而是與病友共同討論後達成共識。他說明，醫療團隊會提供所有可選擇的藥物資訊，包括藥物特性、優點、副作用及劑型，並協助病友判斷哪些方案與其生活方式最契合。一旦病友參與決策過程，對治療的信任感、穩定接受治療的意願也會更高。

感染者逾3.6萬人 病毒壓制率仍待提升

截至目前，台灣累計HIV感染者逾3.6萬人，雖在全球防治指標「92-96-95」中持續領先，但「病毒壓制率」仍低於亞太平均值。林錫勳醫師指出，愛滋治療進步迅速，現今多數感染者僅需每天口服一顆藥即可達到良好療效，與過去需服用二十多顆藥的時代已有巨大差異。副作用也大幅降低，甚至已有兩個月施打一劑的長效型針劑，未來更有機會發展成半年或一年施打一次的治療方式，顯示醫療科技持續快速演進。

感染者困境仍多 病團籲政府帶頭改善醫療處境

除了治療進展，感染者仍面臨長期的歧視與就醫障礙。你不是一個人實踐協會秘書長葉柏岑指出，台灣拒診情形依然存在，長照體系的接納度亦不足，使感染者在日常生活與醫療需求上承受壓力。

他強調，U=U（測不到＝不具傳染力）的概念已在國際獲得驗證，穩定治療的感染者不僅病毒量可降至測不到，也應享有與一般民眾相同的就醫與照護權益。他呼籲政府不僅需要面對社會大眾做衛教，也應在專業醫療人員間加強教育，確保感染者能在全國各醫療體系中獲得平等對待。

AI導入個案管理 協助提升衛教效率

在臨床照護端，個案管理師是感染者治療的第一線陪伴者，負責協助釐清治療疑慮、協調醫療溝通與陪伴決策。臺灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒指出，許多感染者在面對治療選項時仍存有資訊落差，常因朋友口耳相傳而對某些藥物或針劑產生疑問，需由個管師再進行解說。

為提升衛教品質，學會已開始導入AI工具，讓感染者可在就醫前先了解治療與劑型選項，並透過與AI互動找出不清楚的部分。個管師於面訪時即可針對盲點進行補充，提高衛教效率與互動深度。柯乃熒表示，未來也希望個管師能依自身需求設計客製化的AI工具，使臨床工作更智慧化。

打造人本環境 HIV防治轉型需全社會共同努力

展望台灣愛滋病防治，專家一致認為推動醫病共享決策、深化醫療專業教育、改善感染者就醫環境，都是持續達成病毒壓制與零污名社會的重要基礎。在治療選項更多元、科技工具更成熟的情況下，期盼台灣能打造更友善、人本化的愛滋照護環境。

