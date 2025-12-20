HIV（愛滋病毒）是什麼？一次看懂症狀、潛伏期、篩檢與治療

27歲男子張文19日在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。衛福部部長石崇良表示，其中一名傷者為HIV愛滋病毒感染者，其他傷者恐有風險。HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒，HIV症狀有哪些？篩檢怎麼做？潛伏期多久會發病？有什麼治療方法？ Yahoo奇摩顧健康帶你一次看懂。

HIV（愛滋病毒）是什麼？

HIV（人類免疫缺乏病毒，Human Immunodeficiency Virus），俗稱愛滋病毒，是一種會破壞人體免疫系統的病毒。當感染者體內的免疫功能被嚴重破壞，進而出現各種伺機性感染或腫瘤時，便稱為愛滋病（AIDS，後天免疫缺乏症候群）。

目前HIV主要分為HIV-1與HIV-2兩型，其中HIV-1傳染力與毒性較高，是全球多數國家與台灣最常見的類型；HIV-2則主要流行於西非，傳播力較低。

HIV 是如何傳染的？

HIV 傳染主要途徑包含三大類：

1.性行為傳染：與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式未戴保險套之性交或其他體液交換時，均有受感染的可能。

2.血液傳染：

輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑。

與感染愛滋病毒之注射藥癮者共用注射針頭、針筒或稀釋液。

接受愛滋病毒感染者之器官移植。

3.母子垂直感染：感染HIV的母親可能在懷孕、生產或哺乳期間，將病毒傳染給嬰兒。

特別要提醒的是：日常社交行為不會傳染HIV，例如牽手、擁抱、共餐、共用馬桶、游泳、口水、汗水或蚊蟲叮咬，都沒有感染風險。HIV病毒一旦暴露在空氣中，數分鐘內便會失去活性。

HIV要怎麼篩檢？

HIV檢驗主要透過血液或唾液檢測抗體或病毒。衛福部呼籲有性行為者，建議至少進行一次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行一次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。及早發現感染、及早就醫治療，愛滋感染已是可有效治療的慢性疾病。

不少人因畏懼他人眼光、害怕染病而選擇逃避篩檢，對此衛福部提供匿名、安全篩檢服務，不但準確、注重個人隱私且免費。倘若你難以掌握自己的健康狀況，可以先在家進行愛滋自我篩檢，或者到HIV篩檢匿名諮詢進行風險評估，也能向醫院預約匿名篩檢諮詢。及早發現趁早治療，避免病毒嚴重衝擊原本的生活。

HIV病毒感染後會有什麼症狀？

人類受到愛滋病毒感染後，若未以藥物有效控制，可能導致身體免疫力降低，而容易發生伺機性感染或腫瘤，此種症狀稱為「後天免疫缺乏症候群」，俗稱「愛滋病」(AIDS)。

感染HIV病毒後不一定會立即出現病徵，多數時候患者直到發病確診才會意識到自己成了病患。在感染初期，感染者可能出現類似感冒的發燒、疲倦、噁心等症狀，之後進入潛伏期。

而愛滋病的發病症狀變化極大，依感染者的免疫力好壞、感染細菌的種類及感染部位的不同，會有不同的發病症狀。例如：感染肺囊蟲就會引起肺炎症狀，感染肺結核菌就會引起肺結核症狀，感染口腔念珠菌就會引起念珠菌症狀。

HIV潛伏期、空窗期是什麼？

潛伏期開始到出現愛滋臨床症狀的期間約為5到10年，甚至可能超過10年。這段期間大部分的患者並無症狀，但病毒已悄悄在身體內破壞免疫功能。然而，許多人可能在不知感染病毒的情況下，從事不安全性行為、共用針頭，加速HIV病毒的傳播，讓防治更加困難。

感染愛滋病毒後，需要經過一段時間後才會在血（體）液中出現愛滋病毒抗原及抗體，這段已感染卻檢驗不出陽性結果的時間即為空窗期。一般而言，空窗期約為3-12周，但依使用的檢驗方式而有所不同。以最新式的確認檢驗方法：HIV分子生物學核酸檢測（NAT）為例，愛滋檢驗空窗期可縮短至11天。但依照全球公共衛生界的共識，建議要「滿12周抗體檢驗陰性」才能排除HIV感染。

衛福部提醒：空窗期間內，因體內已存在病毒，已具傳染力。若與他人發生不安全性行為後經篩檢為陰性，但仍懷疑自身感染者，可於空窗期後再次檢驗，或就醫由醫師視需要進行NAT的檢驗，但此期間應避免與他人發生不安全性行為。

HIV有治療的方法嗎？

過去HIV被視為絕症，但隨著醫學進步，目前雖然沒有根治的方法，但是以雞尾酒療法（HAART, highly active antiretroviral therapy）治療，體內愛滋病毒可以得到良好的控制，達到測不到的狀態。患者在規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況與常人無異，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播(U=U, Undetectable = Untransmittable)。因此只要好好服藥就可以維持健康，大大降低傳染風險。

此外，針對未感染但有風險者：

PrEP（暴露前預防性投藥）： 沒有感染愛滋病毒但有感染風險的民眾經醫師問診及檢驗評估後，可透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度來預防被愛滋病毒感染。

PEP（暴露後預防性投藥）： 若遭遇不安全性行為、性侵害或接觸疑似感染血液，應經醫師評估後，給予暴露後抗病毒藥物，以阻斷感染。

如何避免感染愛滋？

安全性行為：單一性伴侶，避免多重性伴侶或與陌生人發生性行為，性行為時均要全程正確使用保險套，若需要使用潤滑液，應選用水性潤滑液，不可使用油性潤滑物質（如嬰兒油、凡士林），以避免保險套破損。

不使用毒品、不與人共用注射針頭、針筒或稀釋液。

懷孕時要接受愛滋病毒檢查，如果媽媽為愛滋病毒感染者，從懷孕期間就要開始接受藥物治療，並和醫師討論視情況選擇適當生產方式及使用預防性治療措施。

資料來源：衛服部、桃園醫院、花蓮縣衛生局