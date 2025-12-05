HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場

文章來源：Qooah.com

Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。

外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。

廣告 廣告

Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。

規格方面，Nothing Phone (3a) Lite 搭載了天璣 7300 Pro 處理器，採用台積電 4nm 製程，八核心 CPU 最高時脈可達 2.5 GHz，還搭配強勁的液冷系統，能夠保證散熱和效能的穩定性，對於高負載場景也能保證流暢穩定。Phone (3a) Lite 擁有 8GB RAM + 8GB 擴充 RAM，最高能夠有 16GB RAM，手機添加 microSD 卡最高可擴容 2TB。

Nothing Phone (3a) Lite 配備了 6.77 吋柔性 AMOLED 屏幕，峰值 HDR 亮度高達 3000 nits，戶外亮度達1300 nits，FHD+（1080 x 2392）解像度，擁有每英吋 387 像素的細膩畫質，支援120 Hz自適應高刷，10-bit 色彩深度可呈現 10.7 億種色彩，搭配2160 Hz PWM調光，可以減少閃爍，緩解用眼疲勞。

Nothing Phone (3a) Lite搭載 5000mAh 大容量電池，搭配高效能的 MediaTek 晶片組以及 NothingOS 3.5 的節能優化，手機在一般混合使用的場景下可以維持近 2天的續航。手機支援 33 W 快充，約 20 分鐘可充至 50%，支援 5W 反向有線充電功能。手機還支援雙 5G、WiFi 6 與 Bluetooth 5.3 技術，擁有 IP54 防塵防水能力。

影像方面，Nothing Phone (3a) Lite搭載了三鏡頭系統，主鏡頭為 5000 萬像素，支援 4K 30FPS 錄影及 1080p 120FPS 慢動作，採用了 TrueLens Engine 4.0 影像處理，擁有大型 1/1.57 吋 Samsung 影像感測器，比同級產品光線捕捉能力強 64%，配備了 Ultra XDR 像片、人像模式、自動色調、夜間模式、微距模式及動態捕捉等多項實用功能功能。前鏡頭為 1600萬像素，自拍和視像通話都能輕鬆應對。

系統方面，Nothing Phone (3a) Lite 使用 Android 15，配備了 Nothing OS 3.5，使用者介面非常簡潔、有表現力以及實用。Smart Drawer 可以自動整理應用程式，Private Space 可保護個人私隱、檔案，App Locker 可以保障應用的安全性。Essential Key 以及 Essential Space 能夠提供 AI 驅動的工具，用戶可以用於整理創意及媒體內容，Essential Search 可以在無網狀態即時存取已保存的資料。

Nothing 承諾提供 3 年主要的 Android系統更新及 6 年的安全修補。Nothing OS 4.0 預計將於 2026 年初推送至 Phone (3a) Lite。