HMM更新3美東航線 擴大與東南亞連結

根據英國航運相關網站引述，韓國航運公司HMM宣布，自即日起調整跨太平洋（Transpacific）美國東岸（East Coast）航線EC1、EC2與EC3的航線，以加強東南亞與美國東岸間的網絡覆蓋，改善轉運時間，並為客戶提供更多航行與轉運選項。

在EC2航線中，東向（東行）將維持經巴拿馬運河（Panama Canal）航線，但新增越南蓋梅、西貢近海港CaiMep港為掛港港，並移除中國廈門港。至於西向（返航）則改走好望角路線，新增加拿大哈利法克斯港（Halifax）與新加坡港（Singapore），並移除美國曼薩尼約港（Manzanillo）與韓國釜山港（Pusan）。HMM指出，原先經由Manzanillo出口與Pusan進口的貨物，可改由EC1航線運作。

新的EC2航線沿途掛靠如下：

CaiMep港―鹽田港―寧波港―上海港―釜山港―（巴拿馬）―Manzanillo港―薩凡納港（Savannah）―查爾斯頓港（Charleston）―諾福克港（Norfolk）―Halifax港―（好望角）―新加坡港―Cai Mep港。

東向首航班輪將由「HMM Victory 0058E」執行，預計於二○二五年十二月二十二日抵達CaiMep港；返航則由「HyundaiPluto0043W」號輪擔任，預計十二月十日抵達Halifax港。

EC1航線方面，東向航線維持不變；西向在返程中新增Manzanillo與Pusan掛靠港，以提供更靈活服務與貨物調配空間。新沿途掛靠港為：高雄港―鹽田港―上海港―寧波港―釜山港―（巴拿馬）―紐約港―諾福克港―薩凡納港―Manzanillo港―（巴拿馬）―Rodman港―釜山港―高雄港。返程首航航次「Conti Contessa 0022W」號輪，預計十二月十六日抵達Manzanillo。

EC3航線方面，東向不變；西向則移除Halifax港，若有進口需求須經Halifax的貨物，則改由EC2處理。

HMM表示，此次調整是為因應市場變化、優化整體服務網絡及提高運輸效率，讓東南亞與美國東岸間航運連結更為完整、穩定，並為客戶帶來更靈活、多樣的路線選擇。

對於進出口業者、貨運代理與供應鏈管理者而言，此次調整意味新的運輸路線與時間安排將有助於降低成本、改善供應鏈效率，新航次與靠港時間的變化也值得密切關注。