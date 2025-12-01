HMM第3季營收穩健成長 感恩餐會回饋合作夥伴

2025年韓新遠洋客戶感恩餐會，HMM董事長李康薰（二排左七）、HMM總經理林榮章（一排右三）與貴賓們合影。（記者周家仰攝）

韓國航運公司―HMM韓新遠洋船務代理股份有限公司（下稱HMM）近日公布，今（二○二五）年第三季財報，營收達二兆七千零六十億韓元，淨利三千零四十億韓元，營業利潤二千九百七十億韓元，利潤率達十一％。雖然市場環境持續低迷，但該公司透過精準船舶部署與成本優化，營收較前一季成長三點二％，營業利潤更較上季提升二十七點五％，展現穩健的經營韌性。

在全球航運市場面臨挑戰之際，HMM能夠連續兩季保持成長，歸功於客戶信任與協力廠商支持。公司特別向所有合作夥伴致上謝意，強調正是因為彼此攜手合作，才能在市場波動中持續締造佳績。

為表達對客戶與協力夥伴的感謝，HMM於今（二○二五）年十一月二十八日舉辦「感恩餐會」，與大家共聚一堂，分享成果並展望未來。HMM指出，這場餐會不僅是慶祝佳績的時刻，更是深化合作、共創價值的重要契機。

展望第四季，HMM表示，雖然上海出口貨櫃運價指數（SCFI）均值仍顯疲弱，但公司將持續聚焦高收益貨物，並以靈活的船舶運營策略，確保服務品質與效率。

HMM現任董事長李康熏於感恩餐會上感性表示，這次是他明年回韓國前最後一次舉辦的感恩餐會，他不會忘記與大家度過的美好時光與回憶，希望大家繼續支持HMM，他祝福大家身體健康、事業蒸蒸日上、業績長紅。

HMM總經理林榮章則表示，因為川普關稅因素，二○二五年比較辛苦，但公司第三季財報營業利潤達到二千九百七十億韓元（約台幣六十三億元），已揮別過去的陰影。他說，公司新造的船很快會交付，HMM很快就會成為運力達到一百萬TEU的船隊。他感謝所有客戶的支持，才能讓HMM業務順利推展，展望未來，希望有更多夥伴與該公司一起成長，而在座的各位都是公司堅強的後盾，他祝福大家身體健康、闔家平安、生意興隆、賺大錢。