HO HO HO耶誕送暖 新竹臺大分院溫馨傳愛

▲新竹臺大分院蔡孟昆副院長攜手院內志工走進三院區病房，耶誕老人驚喜現身，讓住院孩童展露燦爛笑容，在歡樂氛圍中暫時忘卻病痛。

「HO~HO~HO，Merry Christmas!」，耶誕老人帶著滿滿的祝福來囉!為迎接耶誕佳節及新年的到來，新竹臺大分院於十二月二十二日至二十四日連續三天分別於新竹醫院、生醫醫院竹北及竹東三院區辦理耶誕送暖系列活動，由蔡孟昆副院長扮演聖誕老人帶領志工分送耶誕糖果，另院方並與新竹市花藝設計協會攜手展出耶誕節暨新年花藝展，連結教會報佳音，以及各院區音樂志工帶來節慶音樂饗宴，把耶誕節溫馨的氣氛傳遞到三院的各個角落，給予病友、住院病人及家屬、醫院同仁節慶歡樂的祝福與慰藉。

活動由花藝展揭開序幕，今年新竹市花藝設計協會以「纏繞Dream」為主題，運用植物的莖葉、鐵線及麻繩等多元素材，透過編織、扭轉與重覆線條的創作手法，呈現視覺上的和諧與層次之美。展期自十二月十六日至元月九日，為期五週，共展出四十六件作品，新竹臺大分院期盼藉由花藝作品展覽，帶給三院區民眾耳目一新的視覺饗宴。

新竹臺大分院蔡孟昆副院長二十四日攜手院內志工走進生醫醫院竹北及竹東院區病房，向住院病人及辛勤的醫護同仁送上誠摯的節日祝福。許多住院孩童見到耶誕老人時喜悅不已，瞬間忘卻病痛，並開心的跟耶誕老人合影留念。院方同時邀請新竹市民族路教會及卓越新竹行道會，分別到新竹醫院、生醫醫院竹北院區門診，以詩歌吟唱傳遞溫暖問候，三院區的音樂志工也在各院區帶來充滿愛與希望的悠揚樂聲，期望透過音樂療癒人心，傳遞正向能量。

新竹臺大分院今年的耶誕節系列活動從十二月十八日延續至元月十日，誠摯邀請民眾走進院區欣賞優美可人的花藝作品、聆聽動人療癒的節慶樂曲，共度溫馨、喜樂的歲末佳節。