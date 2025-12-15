《Ho Ho Ho!》聖誕特輯上線 蕭秉治〈恆星〉化身年末暖心主打

相信音樂推出《Ho Ho Ho!》聖誕特輯，集結Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯重新詮釋經典聖誕曲，同時收錄由蕭秉治創作的全新暖心單曲〈恆星〉，以恆星作為愛人的隱喻，作為2025年末獻給歌迷的聖誕禮物，蕭秉治說：「因為聖誕節是很溫暖的節日，希望大家都能跟深愛的人抱在一起聽這首歌。」

(圖｜相信音樂提供)

擁有豐沛創作能量的蕭秉治，2025年寫出超過百首歌曲，除了戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》打造的宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，更為中信兄弟量身創作〈進化〉、〈520〉、GX〈超人披風〉等歌都深受歡迎，被歌迷封為「旋律工廠」。

年末登場的〈恆星〉，歌詞滿是浪漫氛圍，寫出溫暖歌詞的蕭秉治稱自己不是暖男，更想走「酷哥」路線。MV拍攝時，現場打造浩瀚宇宙場景，他坐在恆星上演唱，爬上梯子掛上星星，才說想當「酷哥」的他卻被工作人員發現腳在發抖，他也坦言因為來回爬了三十多次，加上本身有懼高症，拍攝過程其實相當緊張，但仍敬業完成拍攝。

蕭秉治12月24日將於台北大全聯內湖店參與《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯等歌手一起用愛唱響平安夜。《Ho Ho Ho!》聖誕特輯已全面數位上線。

(圖｜相信音樂提供)