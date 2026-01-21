HOGAN春夏鞋款將冰淇淋包色 台灣限定版不出國也有米蘭fu

Hogan 2026春夏系列以「城市夏日」為靈感。（迪生提供）

HOGAN 2026春夏系列以「城市夏日」（Summer in the city）為靈感，捕捉米蘭年輕世代在盛夏街景中流動的活力——從冰淇淋般的柔和粉彩色調，到傍晚金色時光的暖陽氛圍，化作一段自由穿梭城市的感官旅程。

台灣限定款Hogan Cool米白配淡粉穆勒鞋，NT$16,000。（迪生提供）

男女同款的全新Athletic系列，是來自品牌經典的archive，承襲復古田徑鞋的流線結構、鞋側全新H Logo延展至鞋跟、5公分的內增高，反應在輕盈又有質感的呈現；以滑板鞋為靈感的全新女子鞋款Crosswind以柔軟奢華的納帕皮革打造，鞋面H標誌位置改為靠近鞋頭部分，褲子再長也不會遮住。

Athletic玫瑰汽泡粉磨面皮革與香草白logo女士休閒鞋，NT$18,600。（迪生提供）

延續復古德訓鞋雋永魅力的HOGAN Cool系列，在這個季節的全新穆勒鞋型以高級鬆弛風格貫穿，兩色台灣限定款包括米白配淡粉、白色配午夜黑，皆是能毫不費力演繹自在隨性的好幫手。

Crosswind雲朵白小羊皮與空氣藍logo皮革女士休閒鞋，NT$17,600。（迪生提供）

被暱稱為「餅乾鞋」的標誌性H-Stripes系列一樣男女同款，鞋底極輕量的「餅乾」條紋結構在男款5公分、女款5.8公分加持下，一直是品牌非常熱銷的鞋款之一。2026春夏推出香草奶油、橘子蘇打、雲舞白底搭星砂繩線、混色鞋帶等全新配色與細節升級，低調卻講究的巧思最是質感的火力展現。

H-Stripes米白羊皮拼接玫瑰金星砂編繩女士休閒鞋，NT$21,800。（迪生提供）

