Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
義大利品牌Hogan以休閒、百搭的厚底鞋聞名，是許多女孩們鞋櫃中必備的作弊神器，誰穿誰腿長！而近年來，Hogan持續嘗試突破既有印象，風格逐漸年輕化，並往更休閒、多元的方向發展，增加不同鞋款之間的差異性，變化出更多樣性的選擇。Hogan 2026春夏推出一款復古田徑鞋，多色選擇和時髦復古的外型，無疑將成為本季的爆款！
Hogan 2026春夏焦點新品一覽：
The Hogan Athletic
新款The Hogan Athletic源自品牌經典，採用復古田徑鞋的輪廓，搭配異材質拼接，比起招牌的小白鞋系列，擁有更多的運動感、街頭感，而柔軟的鞋面面料，則是時下最流行的元素，為鞋款注入輕盈優美的特色，The Hogan Athletic有5公分內增高，於外觀幾乎看不出，讓你能毫不費力的獲得一雙長腿！且不僅有清新活力的夏季配色，也提供基礎中性配色，能滿足喜歡低調穿搭的朋友們，是一款在隨性姿態下更顯精緻感的時髦鞋款。
2026春夏另一款新品Hogan Crosswind，靈感為經典的滑板鞋，有著圓潤可愛的厚底外型之外，細看還會發現，上頭由密密麻麻的Hogan Monogram鋪成細緻紋路；最大亮點則是向鞋頭方向位移的H標誌，如此一來，即便搭配上落地寬褲、長裙，也能巧妙的露出Logo！編輯私心推薦焦糖色鞋底的糖漬草莓紅與寶寶藍配色，鞋櫃再多幾雙小白鞋也不嫌多，你說是吧？
Hogan Cool穆勒鞋（台灣限定款）
人氣的Hogan Cool系列鞋款在本季延伸出了穆勒鞋型，營造更輕鬆慵懶的氛圍，帶來雲舞白與草莓氣泡粉色款式，不論搭配裙裝、褲裝都完美，一套上腳便能立刻出門，讓即便是最平凡的日常，也能展現時尚態度。
全新登山鞋帶設計
本季吸睛亮點還有全新的登山鞋帶設計，包括新鞋款與多款經典鞋型，都換上了花紋鞋帶，靈感來自登山繩常見的混色花紋，且新鞋帶的花紋還會跟著每一雙鞋款的配色變換，基礎卻不單調！
