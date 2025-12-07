HOII「2026 熙怡」系列亮相 張鈞甯演繹光能時尚新風貌

生活中心／綜合報導

台灣時尚防曬機能領導品牌HOII后益，12月3日於台北瓶蓋工廠舉辦「2026 熙怡」系列新品發表會，以一場結合時裝秀與光能科技的華麗展演，吸引眾多名人到場支持。阿KEN、范少勳、林予晞、王真琳、芳芸、牧森、宇宙林思宇、HOSEA、柯有倫、李振浩、陳孟琪、姚淳耀、姚以緹、曹佑寧、簡嫚書等演藝圈嘉賓齊聚，氣勢直逼金馬、金鐘典禮紅毯。而品牌代言人張鈞甯成為活動最亮眼焦點，是HOII精神的最佳化身。

從機能防曬到時尚美學 HOII揭示品牌新方向。（圖／HOII后益提供）

光與布料的對話 HOII打造當代光能詩學

HOII創辦人林少萍表示，「HOII擷取溫柔光譜，將專利光能布料織成流動的藝術；當光有了溫度，科技便有了詩意。」品牌以東方哲學為靈感，重新詮釋日光、布料與人文之間的三重對話。

她強調，本次發表的不僅是一場時裝革命，更像是一場與光共舞的當代儀式，將 HOII 的核心精神轉化為更具文化底韻的時尚語言。

HOII創辦人林少萍引領名模齊聚瓶蓋工廠 HOII以光能科技打造時尚盛典。（圖／HOII后益提供）

從防曬走向時尚 HOII打造全新陽光美學

HOII后益自品牌創立以來便以防曬機能布料聞名，讓人們在陽光下運動、旅行都能無憂無慮。近年更將時尚元素融入機能科技，使「越曬越美麗」從一句標語，成為真正可穿的生活態度。

品牌持續運用專利光能技術與研發創新，並與多位享譽國際的設計師合作，每年在法國巴黎、柏林時裝周大放異彩的施堉霖，這次以新穎剪裁創新設計，把HOII又拉伸至更高的緯度，而眾多巨星與時尚雜誌御用的林夢薇，則運用其專業舞台掌控力，把整場秀榮升為一場光的科幻電影，在強大的研發團隊、經銷夥伴與消費者支持下，讓HOII的足跡跨越更多領域與市場。如今，HOII不僅是防曬用品，更是結合健康、美學與科技的生活風格品牌。



HOII創辦人林少萍與多位藝人嘉賓於「2026 熙怡」系列新品發表會同台亮相，展現品牌光能時尚魅力，活動現場星光熠熠。（圖／HOII后益提供）

色彩的延伸 從經典三原色到更自由的光譜

HOII的設計語彙不斷突破，從最早的紅、黃、藍三原色，逐步延伸至Mr. Hosea Ho所代表的黑、灰、白、藏青等冷調色系；如今更拓展出粉紅、粉紫等多元色彩系列，彷彿讓光譜在布料上自由綻放，提供消費者更多元的穿搭選擇。

其中深受市場喜愛的Mr. Hosea Ho系列，更以抗菌、涼爽排汗、耐水洗、輕薄貼身舒適聞名，防曬係數更高達99.95%，成為長時間戶外活動者的必備品。

張鈞甯與主持人互動，笑語間展現親切魅力，現場氣氛輕鬆熱烈，為發表會增添溫暖與活力。（圖／HOII后益提供）

張鈞甯代言 讓防曬成為自在親近自然的一部分

品牌代言人張鈞甯在活動中分享，防曬對她而言是日常生活中不可或缺的一部分。「HOII 最吸引我的，是它讓我在運動時能更自然、更安心地擁抱戶外，不必擔心陽光傷害，讓肌膚保持穩定、也保持自信。」她表示，HOII的機能與舒適性，正好符合她追求健康、自然與質感生活的理念。

