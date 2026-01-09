Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

新的一年開始，許多人準備訂下全新的健身目標，也可能想為自己添購可靠的步行鞋。知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋是不錯的選擇，目前官網打八折，難得一見。

Hoka的Clifton是健走跑步鞋，以輕巧耐震為主要訴求，Clifton 10是該系列最新款，深受許多人士喜愛，無論步行、跑步或日常穿著都非常合適。

如果在Hoka官網選購，只要免費註冊成為Hoka會員便可享免運費服務，

Hoka的Clifton系列運動鞋深受跑步者和步行者喜愛，最新的這一款Clifton 10也不例外；Clifton10去年發布，保有同系列鞋款的特質，又針對鞋跟設計加以改進，提升前腳掌的貼合度、增強穩定性、並且採用雙鞋帶鎖定設計，讓穿脫更加輕鬆方便。

廣告 廣告

Clifton10非常輕便，多數尺寸的重量不到9盎司。

目前在Hoka官網上，Clifton10女款 4-12 號的翡翠綠、粉紅色和白/藍色三種顏色正在打折促銷，男款白/藍色配色7-16碼、以及純藍色款 12.5 碼也有折扣優惠。

Hoka官網每一鞋款都附有消費者評價。許多評論提到Clifton 10有很好的支撐性、柔軟度，

一位男鞋評論者明確表示這是「我穿過最好的工作鞋，即使在水泥地上也能穿著一整天」；另有護士J說，她穿著這雙鞋上班超過12小時，讚嘆那是「工作和休閒的最佳選擇！」。

評價者ARoberts則說很需要這款鞋的緩衝性，已沒辦法穿別的鞋了；穿上Clifton 10感覺像在赤腳走路或踩在雲朵上；這位評價者背不好卻每天需要站著，幸好有Hoka Clifton，每一天穿著都輕鬆自在。

另一位用戶甚至說她一天走2萬5000步竟然一點也不覺得痛。這樣的經驗就是最好的證明。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

更多世界日報報導

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心